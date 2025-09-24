Νέο φυτικό «κρέας» από ηλίανθο: Πρωτεΐνη, βιταμίνες και βιωσιμότητα σε ένα προϊόν

Οι ηλίανθοι είναι συνήθως γνωστοί για τους σπόρους και το λάδι τους, όμως μια ομάδα ερευνητών από τη Γερμανία και τη Βραζιλία εξέτασε μια εντελώς νέα προοπτική. Χρησιμοποιώντας το υποπροϊόν που μένει μετά την εξαγωγή του ηλιέλαιου, το λεγόμενο «sunflower meal», κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα υποκατάστατο κρέατος πλούσιο σε πρωτεΐνες και απαραίτητα μέταλλα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη και υγιεινή διατροφή.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Food Research International το υπόλειμμα του ηλίανθου, που συνήθως καταλήγει στα ζώα ή στα απορρίμματα, περνάει από ειδική επεξεργασία ώστε να απομακρυνθούν τα φλοιώδη μέρη και οι φαινολικές ενώσεις που δυσκολεύουν την πέψη και αλλοιώνουν τη γεύση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αλεύρι με ήπιο άρωμα και ουδέτερη γεύση, χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για χρήση στη δημιουργία φυτικών πρωτεΐνες. Αυτή η ιδιαιτερότητα, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, το διαφοροποιεί από άλλα φυτικά υποκατάστατα.

Η διατροφική αξία του νέου φυτικού μπιφτεκιού

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, μετά τον καθαρισμό, οι ερευνητές παρασκεύασαν δύο εκδοχές φυτικών μπιφτεκιών: μία με αλεύρι από καβουρδισμένους σπόρους και μία με πρωτεΐνη, ώστε να θυμίζει περισσότερο το πραγματικό κρέας. Προστέθηκαν μπαχαρικά, ντομάτα σε σκόνη, λιναρόσπορος και υγιεινά έλαια όπως ελαιόλαδο, και φυσικά ηλιέλαιο. Η δεύτερη εκδοχή, με την πιο στέρεη υφή, κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις σε τεστ γευσιγνωσίας, κυρίως γιατί έμοιαζε περισσότερο με το κλασικό μπιφτέκι.

Η διατροφική ανάλυση αποκάλυψε ότι τα μπιφτέκια δεν ήταν μόνο γευστικά αλλά και θρεπτικά. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη άγγιξε το 20%, ενώ τα λιπαρά – στην πλειονότητά τους μονοακόρεστα, φιλικά προς την καρδιά – έφτασαν το 38%. Παράλληλα, η υψηλή παρουσία σιδήρου, ψευδαργύρου, μαγνησίου και μαγγανίου τα καθιστά πολύτιμη πηγή μετάλλων, ιδιαίτερα σημαντική για όσους ακολουθούν φυτοφαγική δίαιτα που συχνά στερείται αυτών των στοιχείων.

Σχεδόν πλήρης πρωτεΐνη για τον οργανισμό

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η πρωτεΐνη του ηλίανθου διαθέτει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός, με μόνη εξαίρεση τη λυσίνη που εμφανίζεται σε ελαφρώς χαμηλότερη ποσότητα. Αυτό την καθιστά σχεδόν πλήρη πρωτεΐνη, μια σπάνια ιδιότητα για φυτικό τρόφιμο, που ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστο υποκατάστατο κρέατος.

Αν και τα μπιφτέκια δεν έχουν ακόμη φτάσει να αναπαράγουν απόλυτα τη γεύση και την υφή του κρέατος, οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν παρόμοιες ίνες, με σύγχρονες τεχνικές. Το σημαντικό είναι ότι η βάση για κάτι τέτοιο υπάρχει ήδη και μάλιστα με ένα συστατικό που βρίσκεται σε αφθονία.

Η διπλή σημασία της καινοτομίας

Η σημασία αυτής της έρευνας είναι διπλή: από τη μια πλευρά αξιοποιεί τεράστιες ποσότητες ενός υποπροϊόντος που μέχρι τώρα πήγαινε χαμένο, και από την άλλη προσφέρει μια εναλλακτική με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με την κτηνοτροφία. Η καλλιέργεια ηλίανθου επεκτείνεται σε Ευρώπη και Βραζιλία, που σημαίνει ότι στο μέλλον θα υπάρχει ακόμη περισσότερη διαθέσιμη πρώτη ύλη. Έτσι, μειώνεται η σπατάλη και ταυτόχρονα δίνεται απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για πράσινες και βιώσιμες επιλογές διατροφής.