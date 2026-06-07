Νίκος Τερζής: «Δεν μπορώ να παίξω με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού»

Ο Νίκος Τερζής ήταν καλεσμένος του Νίκου Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε για το γεγονός πως πρέπει να τιμάμε τους καλλιτέχνες όσο αυτοί βρίσκονται εν ζωή, ενώ αποκάλυψε εάν έβγαλε χρήματα από το τραγούδι και ξεκαθάρισε πως στις μέρες μας τα τάλεντ σόου δεν γίνονται για να βοηθηθούν τα νέα παιδιά. «Τα τάλεντ σόου που υπάρχουν σήμερα θεωρώ ότι γίνονται για τις επιτροπές και όχι για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ, λοιπόν, με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού, δεν μπορώ να παίξω.

Στο «X Factor» ήμουν ο πρώτος κριτής που είχαν επιλέξει για να πάω, γιατί τηρούσα όλες τις προδιαγραφές. Αυτό που τους ζήτησα δεν ήταν τι θα πάρω. Είναι ποια θα είναι η υπόλοιπη επιτροπή, για να καταλάβω τι παιχνίδι θα παίζει και ο όρος που έβαλα είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση, αν κάποιος αξίζει, αυτός θα περάσει από μένα, ο άλλος θα κοπεί. Τελικά κατάφερα να κάνω κουμπαριά απλά, να βάλουμε τον Σάκη (Ρουβά) παρουσιαστή εκεί και εγώ να αποχωρήσω. Δεν δέχομαι ποτέ να παίξω ρόλο που δεν είμαι. Αν ήθελα να το κάνω αυτό, θα είχα γίνει ηθοποιός να παίζω ρόλους».

«Ζούμε μία τέτοια… παραμύθα»

«Οι επόμενοι αντιλαμβάνονται τι ήταν αυτά που άφησαν οι προηγούμενοι. Γιατί είναι πολλές φορές που όταν έχουμε κάτι, δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε. Πρόσφατα χάθηκε μια μεγάλη, σπουδαία ερμηνεύτρια, η Μαρινέλλα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει δασκαλέψει τους πάντες. Και με τόση σεμνότητα, τόση αγάπη πάνω στο πάλκο. Τι να πούμε τώρα εμείς; Τι να μου πει ο τάδε που έχει κάτσει οκτώ ώρες στο στούντιο για να διορθώνει μία - μία τη νότα και πάει στο live και λέει δεν ακούγεται καλά γιατί μπορεί να φταίει το μικρόφωνο.

Δηλαδή ζούμε μία τέτοια παραμύθα που πρέπει να χειροκροτήσουμε και να σεβόμαστε έναν καλλιτέχνη όσο είναι εν ζωή. Για μένα δεν μετράει το μετά, έφυγε. Πρέπει να προσέχεις τους ανθρώπους, να εισπράττουν και αυτοί αυτό που έχουν προσφέρει. Κατόπιν εορτής, το κάνεις για τα μάτια του κόσμου και δεν υπάρχει λόγος. Όταν είναι στη ζωή που είναι;»

«Τα πάντα είναι λάθος ή σωστές επιλογές μας»

«Αυτή τη δουλειά δεν την αγάπησα για να βγάλω λεφτά. Το αν έτυχε να βγούν κάποια λεφτά έγινε γιατί ίσως έγραφα ουσιαστικά αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Βασικά είναι σαν να είχαμε το ίδιο γούστο με τον κόσμο, αλλά δεν έγινε κατά τύχη αυτό. Είμαι από 13 χρόνων σε ένα στούντιο. Άλλα παιδάκια ήταν έξω και έκαναν άλλα πράγματα. Και μάλιστα μπήκα και με θράσος και τους είπα εγώ θα κάθομαι να παρακολουθώ, δεν θα σας ενοχλώ.

Και σιγά σιγά έλεγα τη γνώμη μου και έτσι μπήκα από νωρίς σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα είναι λάθος ή σωστές επιλογές μας. Αυτή είναι η συνέχεια μας σε όλα. Και θέλει και γερό στομάχι για να τα κάνεις αυτά. Το να πεις όχι εκεί και να πεις ναι εκεί. Δεν πρέπει να το πεις τόσο απλά. Πρέπει να δεις πού πάει αυτό το πράγμα. Πού ταξιδεύει. Και εσύ ορίζεις την πορεία σου».