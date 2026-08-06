Σπορ Ποδόσφαιρο Λιονέλ Μέσι

Ο Μέσι σαρώνει και μετά το Μουντιάλ: Γκολ, ασίστ και νέο ιστορικό ρεκόρ με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι, έκανε αισθητή την επιστροφή του στην Ίντερ Μαϊάμι, καθώς σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε μια ασίστ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

New York Times
New York Times
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Ο Λιονέλ Μέσι ήταν για ακόμη μία φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ίντερ Μαϊάμι, σημειώνοντας δύο γκολ στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Ατλέτικο Σαν Λούις, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του League Cup. Με τα δύο αυτά τέρματα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 14 στη διοργάνωση και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

Η μεξικανική ομάδα αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Νταβίντ Ροντρίγκεζ. Ωστόσο, η απάντηση της Ίντερ Μαϊάμι ήταν άμεση, με τον Μέσι να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με εξαιρετικό τελείωμα. Στο 26' ο Τελάσκο Σεγκόβια ολοκλήρωσε την ανατροπή, πριν ο αρχηγός της Αργεντινής πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ λίγο πριν από την ανάπαυλα, έπειτα από υποδειγματική ομαδική προσπάθεια.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Μικαέλ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1, αξιοποιώντας ασίστ του Μέσι, ενώ το μόνο που κατάφερε η Ατλέτικο Σαν Λούις στο δεύτερο μέρος ήταν να μειώσει με τον Ράφα Γιορέντε, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή του Μέσι στο αρχικό σχήμα μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία στις 19 Ιουλίου. Είχε προηγηθεί η ολιγόλεπτη παρουσία του (38 λεπτά) στην ισοπαλία με την Κολόμπους Κρου για το MLS.

Ο 39χρονος άσος δεν άργησε να βρει ξανά δίχτυα, φτάνοντας πλέον τα 921 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα. Το προηγούμενο τέρμα του είχε σημειωθεί στις 7 Ιουλίου, όταν ισοφάρισε απέναντι στην Αίγυπτο στην επική ανατροπή της Αργεντινής, σκοράροντας από κοντά μετά από πάσα του Γκονσάλο Μοντιέλ.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Λιονέλ Μέσι

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