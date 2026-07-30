Αχάμπαρος Μέσι: Επέστρεψε στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι 10 ημέρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Ο Λιόνελ Μέσι στα 39 του χρόνια, πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ της καριέρας του, οδηγώντας την Αργεντινή στον τελικό της διοργάνωσης, όντας δεύτερος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω από τον Κιλιάν Εμπαμπέ.

Ωστόσο αυτή την φορά η μοίρα δεν ήταν με το μέρος του, καθώς ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» δεν κατάφερε να δώσει το πολυπόθητο τρόπαιο στη χώρα του, αφού ο Φεράν Τόρες του στέρησε το όνειρο, και έστειλε την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου.

Όμως, από ότι φαίνεται, ο «Pulga», δεν πτοήθηκε από το γεγονός του χαμένου τελικού, και ξέχασε τι σημαίνουν οι διακοπές. Πιο συγκεκριμένα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, γύρισε στις προπονήσεις της Ίντερ Μαϊάμι,10 ημέρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ενώ έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης η οποία διήρκησε 40 ολόκληρες ημέρες.