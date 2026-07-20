Ο Όσμαν «ασπρόμαυρος» και με τη βούλα

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Ο Τσέντι Όσμαν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του ΠΑΟΚ!

Ο Τούρκος φόργουορντ θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια, με φόντο την παρουσία της ομάδας στη EuroLeague.

Ο Όσμαν θα παρουσιαστεί σήμερα (20/07, 18:30) μπροστά στους φιλάθλους των Θεσσαλονικιών με τον Τέλη Μυστακίδη να δίνει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου.

Να θυμίσουμε ότι, το συμβόλαιό του είναι τριετές με απολαβές που φτάνουν τα 9 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» πλήρωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό AKTOR για την απόκτηση του.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29».