ΠΑΟΚ: Έφτασε Θεσσαλονίκη και τρέλανε τους οπαδούς του ο Τσέντι Όσμαν

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Τρομερές σκηνές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αφού ο Τσέντι Όσμαν προσγειώθηκε για να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του «Δικεφάλου» του Βορρά.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν κρατιούνται και περιμένουν την παρουσίασή του το απόγευμα της Δευτέρας(20/7).

Δείτε εικόνες από το αεροδρόμιο

Ο Όσμαν χαιρετάει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/Eurokinissi

Eurokinissi

Η άφιξή του στην πόλη σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της θητείας του στα ασπρόμαυρα.