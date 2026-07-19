Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Πάτημα Κορωπίου - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Σπορ ΠΑΟΚ Αεροδρόμιο Μακεδονία Μπάσκετ

ΠΑΟΚ: Έφτασε Θεσσαλονίκη και τρέλανε τους οπαδούς του ο Τσέντι Όσμαν

Ώρα Όσμαν για τον ΠΑΟΚ, ο Τούρκος έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φώτης Ξένος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τρομερές σκηνές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αφού ο Τσέντι Όσμαν προσγειώθηκε για να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του «Δικεφάλου» του Βορρά.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν κρατιούνται και περιμένουν την παρουσίασή του το απόγευμα της Δευτέρας(20/7).

Δείτε εικόνες από το αεροδρόμιο

Ο Όσμαν χαιρετάει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/Eurokinissi
Ο Όσμαν χαιρετάει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi

Η άφιξή του στην πόλη σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της θητείας του στα ασπρόμαυρα.

Eurokinissi
Eurokinissi

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ ΠΑΟΚ Αεροδρόμιο Μακεδονία Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader