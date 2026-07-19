ΠΑΟΚ: Έφτασε Θεσσαλονίκη και τρέλανε τους οπαδούς του ο Τσέντι Όσμαν
Ώρα Όσμαν για τον ΠΑΟΚ, ο Τούρκος έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Τρομερές σκηνές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αφού ο Τσέντι Όσμαν προσγειώθηκε για να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του «Δικεφάλου» του Βορρά.
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν κρατιούνται και περιμένουν την παρουσίασή του το απόγευμα της Δευτέρας(20/7).
Δείτε εικόνες από το αεροδρόμιο
Η άφιξή του στην πόλη σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της θητείας του στα ασπρόμαυρα.