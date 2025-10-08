Οι εταιρείες τροφίμων δίνουν μάχη για να καλύψουν την ανάγκη για… πρωτεΐνη

Εδώ και αρκετούς μήνες, εφαρμογές διατροφής, διατροφολόγοι και άλλοι άρχισαν να υπερτονίζουν την ανάγκη αύξησης λήψης πρωτεϊνών για μία καλύτερη διατροφή. Η προτροπή έγινε μόδα και εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να αυξήσουν τις ποσότητες πρωτεΐνης που καταναλώνουν, χωρίς να αυξήσουν την ημερήσια λήψη θερμίδων.

Κάπου εκεί προέκυψε μία τεράστια αγορά τροφίμων με αυξημένες ποσότητες πρωτεΐνης, καθώς έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς αυτά τα τρόφιμα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές τους είναι αυξημένες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ανάμεσα στο Μάρτιο του 2024 και το Μάρτιο του 2025, καταγράφηκε αύξηση 4,8% στις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η τεράστια αγορά δισεκατομμυρίων και οι πρώτες ανατροπές

Πέρυσι, καταγράφηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας, η πρώτη αύξηση στην κατανάλωση γάλακτος από το 2009, γεγονός που αποδίδεται σε αυτή την τάση. Ειδικοί μιλούν για μία τεράστια αγορά δισεκατομμυρίων, η οποία αναπτύσσεται διαρκώς.

Και παρότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα πάνε καλά, τα φυτικά υποκατάστατά τους αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, με τις πωλήσεις τους να υποχωρούν στις ΗΠΑ. Ειδικά το γάλα αμυγδάλου, έχει χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Καθώς, λοιπόν, αυξάνεται η ζήτηση για το παραδοσιακό γάλα, οι παρασκευαστές φυτικών συμπληρωμάτων γάλακτος επικεντρώνονται περισσότερο στο θέμα της πρωτεΐνης προβάλλοντας την υψηλή περιεκτικότητα των προϊόντων τους για να αυξήσουν τις πωλήσεις.

Τι λένε οι ειδικοί και ποια είναι η επόμενη τάση

Από την άλλη, πολλοί διατροφολόγοι συχνά αντιμετωπίζουν με πολύ αρνητισμό το θέμα της πρωτεΐνης, τονίζοντας ότι στις Δυτικές χώρες, οι άνθρωποι ήδη καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη από αυτή που χρειάζονται.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως υποσιτισμένοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, γυναίκες σε εμμηνόπαυση και ασθενείς με κάποιες χρόνιες παθήσεις που αφορούν φλεγμονές.

Επίσης, εφιστούν την προσοχή στους καταναλωτές λέγοντας ότι κάτι που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι υγιεινό.

Όπως και να έχει το θέμα, οι εταιρείες προϊόντων διατροφής ανταποκρίνονται στην ανάγκη και φτιάχνουν όλο και περισσότερα τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Ενώ ήδη έχει ξεκινήσει και μία νέα τάση: τα προϊόντα «φιλικά προς το περιβάλλον», που παρασκευάζονται δηλαδή με τρόπους που επιβαρύνουν όσο γίνεται λιγότερο το περιβάλλον.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα vegan γάλατα που δεν περιέχουν γάλα από αγελάδες, η εκτροφή των οποίων σημαίνει και αυξημένες εκπομπές μεθανίου, που είναι ένα από τα αέρια που ευθύνεται για την κλιματική κρίση.

Από την άλλη, υπάρχουν προϊόντα, όπως το γάλα σόγιας, που είναι μία από τις φθηνότερες εναλλακτικές του γάλακτος, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, όμως οι πωλήσεις του κινούνται πτωτικά, πράγμα που φαίνεται παράδοξο. Εκτός και αν παρατηρήσει κανείς τι προωθείται στα κοινωνικά δίκτυα…

Πάντως, η προσοχή στην πρωτεΐνη φαίνεται προς το παρόν να είναι πολύ επικερδής, ανεξάρτητα με το αν τελικά κάνει καλό ή όχι…