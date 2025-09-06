Πρωτεΐνη παντού: Από το γιαούρτι και το ψωμί μέχρι τον καφέ – Αλλά πόση πραγματικά χρειαζόμαστε;

Πρωτεΐνη στα γαλακτοκομικά, στις μπάρες, ακόμη και στα ροφήματα. Μια ματιά στις διαφημίσεις ή στα ράφια των σούπερ μάρκετ αρκεί για να νιώσουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που κυνηγά την «τέλεια» μυϊκή εικόνα. Το ερώτημα, όμως, είναι: πού τελειώνει η πραγματική μας ανάγκη για πρωτεΐνη και πού αρχίζει η υπερβολή;

Αν και η πρωτεΐνη αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για την υγεία, οι περισσότεροι δεν χρειάζονται τρόφιμα με τεχνητά αυξημένη περιεκτικότητα ως καθημερινό κομμάτι της διατροφής τους. Το έντονο μάρκετινγκ, μάλιστα, δημιουργεί συχνά το λεγόμενο «φαινόμενο φωτοστέφανου», κάνοντας τους καταναλωτές να πιστεύουν λανθασμένα ότι ό,τι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη είναι αυτόματα και υγιεινό – κάτι που δεν ισχύει πάντα.



