Η δίαιτα των βραστών αυγών: Μύθος ή λύση για γρήγορη απώλεια βάρους;

Η δίαιτα με βραστά αυγά έχει κερδίσει φήμη χάρη και στη στήριξη διάσημων, όπως η Nicole Kidman. Το διατροφικό αυτό πλάνο βασίζεται στην υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνη , κυρίως από αυγά, σε συνδυασμό με άπαχες πηγές πρωτεΐνης και λαχανικά χαμηλών υδατανθράκων. Προωθείται ως μέθοδος ταχείας απώλειας βάρους, θυμίζοντας αρκετά την προσέγγιση της δίαιτας Atkins, που περιορίζει έντονα τους υδατάνθρακες. Ένα καθημερινό μενού περιλαμβάνει αυγά σε κάθε γεύμα, φρούτα ή λαχανικά και ελάχιστους υδατάνθρακες, με στόχο να ενισχυθεί ο μεταβολισμός και να μειωθεί το βάρος. Όμως, πόσο ασφαλής και αποτελεσματική είναι στην πραγματικότητα αυτή η διατροφή;

Διάβασε περισσότερα για τη δίαιτα των βραστών αυγών!