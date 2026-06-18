Δισεκατομμύρια προσελκύουν τα data centers παγκοσμίως παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Κολοσσιαία κεφάλαια παγκοσμίως συνεχίζει να προσελκύει η αγορά των data centers, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ που δημοσιεύουν οι Financial Times.

Παρά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες και τις επιφυλάξεις ορισμένων επενδυτών σχετικά με συγκεκριμένους ενοικιαστές, η ζήτηση για ψηφιακές υποδομές παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η εκρηκτική άνοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) και του cloud computing, λειτουργεί ως ο κύριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης, καθιστώντας τα data centers έναν από τους πιο ελκυστικούς κλάδους για τους διεθνείς επενδυτές.

Στα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια η αξία των data centers που ετοιμάζονται παγκοσμίως

Τα μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή τη δυναμική. Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, οι επενδυτές έχουν ήδη τοποθετήσει 58 δισεκατομμύρια δολάρια σε 42 μεγάλες συμφωνίες για data centers από τις αρχές της χρονιάς, ενώ εκτιμήσεις της Oxford Economics κάνουν λόγο για περίπου 850 data centers, συνολικής αξίας σχεδόν 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα νούμερα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν πλέον τον πυρήνα της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας.

Φωτό: Unsplash

Γεωπολιτικές εντάσεις

Ωστόσο, η ραγδαία αυτή ανάπτυξη συνοδεύεται από έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις. Τα data centers δεν αντιμετωπίζονται πλέον απλώς ως εμπορικά ακίνητα, αλλά ως περιουσιακά στοιχεία στρατηγικής και εθνικής σημασίας.

Οι επενδυτικές συμφωνίες εξετάζονται πλέον εξονυχιστικά από τις κυβερνήσεις υπό το πρίσμα του αυστηρού ελέγχου των ξένων επενδύσεων και της εθνικής κυριαρχίας των δεδομένων. Αυτό δημιουργεί ένα νέο, περίπλοκο περιβάλλον όπου η τεχνολογία συναντά την υψηλή διπλωματία και την εθνική ασφάλεια.

Φωτό: Unsplash

«Mήλον της έριδος» η ByteDance

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της γεωπολιτικής εμπλοκής αφορά την κινεζική ByteDance, μητρική εταιρεία της δημοφιλούς πλατφόρμας TikTok. Αρκετοί διεθνείς επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν έργα στα οποία η ByteDance είναι ο βασικός ενοικιαστής.

Για παράδειγμα, ορισμένοι χρηματοδότες απέσυραν το ενδιαφέρον τους από μεγάλα έργα στη Φινλανδία και τη Νορβηγία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την απρόβλεπτη πορεία των σχέσεων της Δύσης με την Κίνα.

Φωτό: Unsplash

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η ByteDance έχει θέσει κατά καιρούς περιορισμούς, ζητώντας να μην συμμετάσχουν Αμερικανοί επενδυτές ή τράπεζες σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις προσπάθειες να αποθηκεύει τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών τοπικά, εντός της Ευρώπης, για να καθησυχάσει τις ρυθμιστικές Αρχές.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι ροές κεφαλαίων δεν έχουν σταματήσει. Σε πρόσφατες συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ηγήθηκε η Macquarie Capital Principal Finance, με τη συμμετοχή της ιαπωνικής τράπεζας Nomura, της γερμανικής Patrizia και του αυστριακού επενδυτικού ομίλου Kommunalkredit.

Η ByteDance από την πλευρά της διευκρίνισε ότι η συνεργασία με παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελεί μέρος της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αποδεικνύοντας ότι η τεράστια ανάγκη για ψηφιακές υποδομές υπερτερεί τελικά των γεωπολιτικών εμποδίων.