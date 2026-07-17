Οινόπνευμα στον καθαρισμό: Πού βοηθά και τι πρέπει να προσέξεις

Το οινόπνευμα συγκαταλέγεται στα πιο χρήσιμα προϊόντα για τις δουλειές του σπιτιού, καθώς απομακρύνει εύκολα λίπη, λεκέδες και βρωμιά, αφήνοντας πολλές επιφάνειες καθαρές και χωρίς θαμπάδες. Παρόλα αυτά, δεν είναι κατάλληλο για κάθε υλικό και σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση του πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στην αγορά κυκλοφορεί κυρίως ως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και, λόγω της υψηλής ευφλεκτότητάς του, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με καλό αερισμό, μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας. Παράλληλα, δεν πρέπει να αναμειγνύεται ποτέ με χλωρίνη ή αμμωνία, καθώς ο συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις.

Για την απολύμανση προτιμώνται συνήθως αλκοολούχα διαλύματα με περιεκτικότητα περίπου 70%, ενώ το μετουσιωμένο οινόπνευμα χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό και την απολίπανση διαφόρων επιφανειών στο σπίτι.

Δες πού μπορείς να χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια το οινόπνευμα και πώς να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις καθαριστικές του ιδιότητες.