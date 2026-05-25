ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκαν 13 κατηγορούμενοι από τις Σέρρες - Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες

Με την καταδίκη δεκατριών κατηγορουμένων από τις Σέρρες για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή αρχικά είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 άτομα, αλλά επτά εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση.