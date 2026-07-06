«Παγωμάρα» στην Αγγλία: Σοβαρός τραυματισμός για τον Χέντερσον στους πανηγυρισμούς

Η Αγγλία πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ με τη νίκη 3-2 επί του Μεξικού στο «Αζτέκα», όμως οι πανηγυρισμοί επισκιάστηκαν από τον σοβαρό τραυματισμό του Τζόρνταν Χέντερσον.

Ο έμπειρος μέσος τραυματίστηκε με άτυχο τρόπο αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν γλίστρησε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής χτύπησε στον καρπό, με το ιατρικό επιτελείο να τον απομακρύνει από το γήπεδο με φορείο, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των «τριών λιονταριών».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, επιβεβαίωσε πως ο τραυματισμός φαίνεται σοβαρός. «Ο Τζόρνταν έπεσε και τραυμάτισε τον καρπό του. Φαίνεται πως ο τραυματισμός είναι σοβαρός. Ο γιατρός μού είπε ότι βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Γερμανός προπονητής.

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Χέντερσον δύσκολα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση, με την εθνική ομάδα να περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ενόψει του προημιτελικού απέναντι στη Νορβηγία.