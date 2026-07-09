Πανδαιμόνιο με τη Ζωή: Φωνές, κλάματα και χειρονομίες στην επιτροπή Δεοντολογίας

Τα έντονα φραστικά επεισόδια - που διαδέχονταν το ένα το άλλο εντός και εκτός αιθούσης - οι άγριες αλληλοκατηγορίες, ακόμη και το ξέσπασμα σε κλάματα «γαλάζιας» βουλευτού, συνέθεσαν το παζλ μιας ακόμη θυελλώδους συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας, με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τείνει να γίνει «θαμώνας» της συγκεκριμένης επιτροπής, καθώς οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί τους τελευταίους μήνες εις βάρος της μετά από μηνύσεις πέφτουν βροχή, ενώ σε αυτές έρχονται να προστεθούν και οι δυο αναφορές για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν από τους Ανδρέα Νικολακόπουλο και Μαρία Συρεγγέλα, που βρίσκονταν στο προεδρείο της.

Οι δυο αναφορές συζητούνται αυτή την ώρα στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, με τις φωνές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έβαλε κατά των βουλευτών της ΝΔ και κατά του «γαλάζιου» προεδρείου, να ακούγονται μέχρι και το διάδρομο της Βουλής.

Ο άγριος καβγάς με τους «γαλάζιους» και το ξέσπασμα της Λυτρίβη

«Σταματήστε αυτό το μπούλινγκ!» ακούστηκε να φωνάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο προεδρείο, ενώ επιτέθηκε φραστικά και στις γυναίκες βουλευτές της ΝΔ.

«Αντί να ορθώσουν οι γυναίκες βουλευτές ανάστημα, τα ανέχονται όλα αυτά!», κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ απευθυνόμενη ειδικότερα στην Ιωάννα Λυτρίβη, φώναξε: «Εσείς έχετε σύγκρουση συμφερόντων γιατί είσαστε φίλοι με την Συρεγγέλα!». Τότε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η βουλευτής της ΝΔ έφτασε στα όρια της και ξέσπασε σε κλάματα. Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέψευσε το συναισθηματικό ξέσπασμα της Ιωάννας Λυτρίβη.

«Το ότι έχετε φιλία με την κυρία Συρεγγέλα δεν δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά!», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον πρόεδρο της επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά. «Κανένας δεν τρομοκρατείται κυρία πρόεδρε! Κανένας! Μιλάω όπως μου μιλάνε!», απάντησε εκείνος, σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Άγριο επεισόδιο Καιρίδη - Καζαμία

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε εντωμεταξύ και ανάμεσα στον Δημήτρη Καιριδη και τον εισηγητή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, όταν ο τελευταίος κατηγόρησε το «γαλάζιο» βουλευτή πως προχώρησε σε μια προσβλητική χειρονομία εις βάρος του, η οποία υποδηλώνει πως κάποιος είναι τρελός.

Ο «καυτός» διάλογος ανάμεσα στους δυο άνδρες, ο οποίος ακούστηκε μέχρι το διάδρομο, είναι ο εξής:

Αλέξανδρος Καζαμίας: Μου κάνει πως είμαι τρελός! Θα μιλάτε ευγενικά!

Δημήτρης Καιρίδης: Μην κουνάτε το δάχτυλο! Με κακοποιεί κύριε πρόεδρε!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Μου λέτε πως είμαι τρελός!

Δημήτρης Καιρίδης: Κουνάτε το δάχτυλο!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Θα σας καταγγείλω! Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας!

Δημήτρης Καιρίδης: Τραμπουκίζετε!

Αλέξανδρος Καζαμίας: Εγώ τραμπουκίζω; Δεν ντρέπεστε;

Η κόντρα των δύο ανδρών συνεχίστηκε μάλιστα και στο διάδρομο, έξω από την αίθουσα 223 του δευτέρου ορόφου του Μεγάρου, μπροστά στους δημοσιογράφους, με τον Αλέξανδρο Καζαμία να φωνάζει: «την κίνηση του τρελού που μου κάνετε δεν σας την χαρίζω!»



Μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η επιτροπή

Η επιτροπή, με τις ψήφους μόνο των βουλευτών της ΝΔ, εισηγήθηκε να αποδοθεί μομφή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την παρέπεμψε στον πρόεδρο της Βουλής για τα περαιτέρω.

Για «αντισυνταγματική» και «πρωτοφανή» διαδικασία η οποία «κινείται» από τη ΝΔ έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Ούτε για τον Φλώρο που έστειλε τον Γραμμένο στο νοσοκομείο δεν έγινε αυτή η διαδικασία!», κατήγγειλε η ίδια, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Η επεισοδιακή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας συνεχίζεται, καθώς εκτός από τη συζήτηση για τις αναφορές των δυο βουλευτών της ΝΔ, εκκρεμεί και η συζήτηση μήνυσης του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.