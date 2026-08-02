ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Λουσέ για τις υπογραφές

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Τομ Λουσέ στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γάλλος μέσος βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 23χρονος χαφ αφίχθη το απόγευμα της Κυριακής (2/8) και το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη συμφωνήσει με τη Νις για την απόκτησή του, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Λουσέ αναμένεται να αποτελέσει την πέμπτη προσθήκη της ομάδας στη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Γάλλος μέσος να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τις αναμετρήσεις απέναντι στην Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.



Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δύο αλλαγές στη λίστα που έχει δηλώσει στην UEFA και όλα δείχνουν πως μία από αυτές θα αφορά τον Λουσέ, ώστε να ενισχύσει άμεσα τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή ενόψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.