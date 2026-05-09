ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Βαρίδι για την χώρα ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του»

Δηκτικό είναι το σχόλιο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη.



«Δυστυχώς, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε στον κ. Πρωθυπουργό ότι οι Ευρωπαίοι όντως μένουν άναυδοι με τα αρνητικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και αναρωτιούνται: «Πώς τα καταφέρατε και κάνατε τους Έλληνες πολίτες ουραγούς στην αγοραστική δύναμη;

Πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενοίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο;», αναφέρει αρχικά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συνεχίζει ως εξής:



«Γι’ αυτό ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος «χρόνιες παθογένειες» και «βαρίδια».



Βαρίδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση του.



Εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει ένα αφήγημα: ότι «το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ».



Τα έχετε μπερδέψει, κ. Πρωθυπουργέ.



Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των funds και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια.



Γι' αυτό και αποζητάτε το σκιάχτρο του. Φιλί της ζωής, όμως, δεν υπάρχει στην περίπτωσή σας».