Πατήσια: Στη ΜΕΘ 19χρονος μετά από μαχαιριά στον θώρακα - Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του παιδιατρικού νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ένας 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε βάρος του στα Πατήσια.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από φίλο του, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 19χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άγνωστο αριθμό ατόμων, τα οποία επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Ο ίδιος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους δράστες να τον τραυματίσει στον θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο.

Μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

Η κατάσταση του 19χρονου κρίθηκε σοβαρή και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» για παρακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο ενηλίκων.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο της απόπειρας ληστείας ως βασικό σενάριο, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα ή τον αριθμό των δραστών.