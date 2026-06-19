«Πέρασε» από την αρμόδια επιτροπή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

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Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της «δεύτερης Κυριακής».

ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Λιβάνιος: Η κατάργηση του β' γύρου θα προωθήσει τις συνεργασίες



Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης έχει βρεθεί κυρίως η κατάργηση του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και την καθιέρωση της λεγόμενης εναλλακτικής ψήφου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επέμεινε πως το νέο εκλογικό σύστημα θα προωθήσει τις συνεργασίες αλλά και τον ουσιαστικό προεκλογικό διάλογο, ενώ τόνισε πως θα βοηθήσει και στη μείωση της αποχής, καθώς «θα δώσει εγγύηση αύξησης της συμμετοχής».

Το νομοσχέδιο του Θεόδωρου Λιβάνιου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη.