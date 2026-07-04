Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός: «Υπάρχουν άγγελοι αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, προκαλεί η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός.



Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Χάρης Τζωρτζάκης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με μια συγκινητική ανάρτηση.



«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν.



Να μη νικήσουν τα τέρατα.



Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η μητέρα του μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Αυλαία», σημείωσε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Δενδρινού.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών από την πλευρά του, ανέφερε σε δήλωσή του: «Ήμασταν όλοι φίλοι σου – και από σήμερα όλοι χάσαμε ένα κομμάτι της καρδιάς μας. Το Θέατρο σε ευγνωμονεί».

Ποιος ήταν ο Γιάννης Δενδρινός

Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε κλασικό τραγούδι με τη Μάτα Κατσούλη και σύγχρονο – μιούζικαλ με το Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συμμετείχε ως ηθοποιός στις εξής θεατρικές παραστάσεις:



Μαλλιά Κουβάρια, σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, Η Αρκούδα, σκηνοθεσία: Νίκος Καρδώνης, Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, Το μωρό της Ρόζμαρι σε live streaming, σκηνοθεσία: Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Χίλιες και μια Ιστορίες, σκηνοθεσία: ομάδα Ντουθ, Εθνικό Θέατρο, Ιταλική Νύχτα του Ε.Φ. Χόρβατ, σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης, Θέατρο Κεφαλληνίας, Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκηνοθεσία Ρίμας Τούμινας, Εθνικό Θέατρο – Θέατρο Βαχτάνγκοφ της Μόσχας, Ειρήνη του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης – μουσική: Νίκος Κυπουργός, Εθνικό Θέατρο, Τα Ταξίδια των Γκιούλ-Ιβέρ, σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπογδάνος, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Σιμιγδαλένιος, σκηνοθεσία: Λυδία Κονιόρδου, Εθνικό Θέατρο, Διαβολιάδα, σκηνοθεσία: Ελεάννα Τσίχλη ομάδα UBUNTU, Θέατρο Bios, Πινόκιο, σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Θέατρο Ακροπόλ, Ανακαλύπτοντας τον Χάουαρντ Μπάρκερ, σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά – Θοδωρής Αμπαζής, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, Στη Φάρμα των Ζώων, σκηνοθεσία: Ελεάννα Τσίχλη, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, Vivid Film/Μετά τον Αφρό… ομάδα 4 FRONTAL σκηνοθεσία: Τζ. Κακουδάκη καθώς και στην Όπερα του Τζ. Ροσσίνι Η πλάνη με το αίσιο τέλος, σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη, Εθνική Λυρική Σκηνή.

Στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση συμμετείχε στην ταινία J.A.C.E. του Μενέλαου Καραμαγγιώλη και στην τηλεοπτική σειρά Καρυωτάκης σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά.



Ήταν βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις: Μια Τρελή Μέρα του Έρικ Εμ. Σμιτ, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Οδυσσεβάχ της Ξ. Καλογεροπούλου, σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης και συσκηνοθέτησε μαζί με την Αναστασία Γιαννάκη και την Κατερίνα Λάττα την παράσταση Μαμ του Σάκη Σερέφα στο Skrow Theater.