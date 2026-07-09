Πέθανε η τρανς ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, η τρανς ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η γνωστή ακτιβίστρια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο και έδωσε πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Tο τελευταίο διάστημα η ίδια έκανε αναρτήσεις στο Facebook για τη μάχη που έδινε με την αρρώστια και περιέγραφε τις δυσκολίες που είχε στην καθημερινότητά της λόγω της ασθένειας.

«Στην μάχη μου με την αρρώστια έκανα 9 ακτινοθεραπείες και πριν μερικές μέρες έκανα και την τελευταία από τις 6 χημειοθεραπείες που μου είπαν γιατροί να κάνω, η αλήθεια είναι το ότι είμαι πάρα πολύ καταβεβλημένη μου είπανε ότι θα συνέλθω μετά τις θεραπείες αυτές σιγά-σιγά αλλά σήμερα λυπήθηκα τον εαυτό μου με δυσκολία βγήκα λίγο έξω γιατί έπρεπε να ψωνίσω μερικά πράγματα και για μία στιγμή πέφτει κάτι από το μπουφάν το πορτοφόλι μου και κάτι άλλα έπρεπε να σκύψω γιατί είχε πέσει κάτω από ένα αυτοκίνητο για να το πιάσω, σκύβω και μετά δεν μπορούσα να σηκωθώ ένιωσα τόσο ταπεινωμένη, μερικά λεπτά αργότερα πέρασε ένας κύριος και τον παρακάλεσα να με βοηθήσει να σηκωθώ η αλήθεια είναι το ότι έχω κουραστεί και μακάρι να συνέλθω γιατί δεν μπορώ να κάνω βασικά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία από τις αναρτήσεις της.

Συγκλονισμένοι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί της, την αποχαιρετούν με μηνύματα στα social media, καθώς γνώριζαν για την περιπέτειά της αλλά ήλπιζαν ότι η δυνατή της ψυχή, θα τα καταφέρει.

Μποσκοΐτης στον FLASH: «Ημέρα πένθους για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Συγκλονισμένος από την απώλεια της καλής του φίλης, είναι και ο σκηνοθέτης Αντώνης Μποσκοΐτης ο οποίος μιλά στον FLASH:

«Πήγαινα συνέχεια στο νοσοκομείο και την έβλεπα. Ξέραμε τη μάχη που έδινε, αλλά δεν περιμέναμε να φύγει από τη ζωή τόσο γρήγορα. Είναι μία ημέρα πένθους για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Αντώνης Μποσκοΐτης.

«Υπερασπιζόταν την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή»

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησή της στο Facebook η δημοσιογράφος Δανάη Μαραγκουδάκη.

Στην ανάρτησή της γράφει:

«Η αγαπημένη μας φίλη Πάολα Ρεβενιώτη έφυγε από την ζωή χτες βράδυ στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών.

Μας αφήνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της κουήρ κοινότητας. Με το Κράξιμο, με τις φωτογραφίες της, με τα ντοκιμαντέρ της και κυρίως με το πώς έζησε, υπερασπιζόταν σταθερά την ελευθερία, την καύλα, τη ζωή.

Ποια ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη

Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Έγινε γνωστή από τη δεκαετία του 1980 για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αλλά και για το έργο της ως φωτογράφος, εκδότρια και δημιουργός ντοκιμαντέρ.

Από νεαρή ηλικία βίωσε κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της ταυτότητας του φύλου της. Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως σεξεργάτρια, γεγονός για το οποίο μιλούσε δημόσια χωρίς να το αποκρύπτει, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ.

Η Πάολα Ρεβενιώτη διαδηλώνοντας για το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Πηγή: Ηρώ Τσέτσου/Facebook

Το 1981 ίδρυσε το περιοδικό «ΚΡΑΞΙΜΟ», ένα από τα ελληνικά έντυπα που ασχολήθηκαν με ζητήματα ομοφυλοφιλίας.

Η Πάολα Ρεβενιώτη συζητώντας με παρέα στην πλατεία Εξαρχείων το 1985. Πηγή: Paola Revenioti/Facebook

Από τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε στη διοργάνωση από τις πρώτες εκδηλώσεις Pride στην Αθήνα, ενώ αργότερα ασχολήθηκε κυρίως με τη δημιουργία ντοκιμαντέρ στα οποία πρωταγωνίστησαν πρόσωπα που τέθηκαν στο κοινωνικό περιθώριο.

Το 1996 συζητήθηκε το όνομά της ως υποψήφια βουλευτής των Ελλήνων Οικολόγων, χωρίς όμως να ευδοκιμήσει η συνεργασία αυτή.

Το 2003 εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Αλληλεγγύης Τραβεστί Τρανσέξουαλ Ελλάδος (ΣΑΤΤΕ), μέσω του οποίου έδρασε υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων. Τον Ιανουάριο του 2013 προχώρησε με τη βοήθεια του αρχιτέκτονα και επιμελητή τέχνης Ανδρέα Αγγελιδάκη στην πρώτη της ατομική έκθεση στην γκαλερί The Breeder, παρουσιάζοντας πλούσιο φωτογραφικό συλλεκτικό υλικό, ερωτικού, ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος. Η Πάολα Ρεβενιώτη εντάχθηκε στην ομάδα του ΜέΡΑ25 το 2019 και ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 στην Α΄Αθηνών.