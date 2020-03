Προσφυγικό Ελλάδα: «Δεν συνθηκολογούμε με τους ρινόκερους, δήλωσε ο Μάκης Μπαλαούρας

Προσφυγικό Ελλάδα: Ο Μάκης Μπαλαούρας, σε δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, σημείωσε: «Δεν συνθηκολογούμε με τους ρινόκερους... Το περίφημο έργο του Ιονέσκο, ως αντίδραση στην έξαρση του φασισμού, θέτει ζητήματα κομφορμισμού, πολιτισμού, φιλοσοφίας, ηθικής και μαζικών κινημάτων. Στο έργο αναλύεται η μετάλλαξη του ανθρώπου σε “παχύδερμο”, γεγονός που παρουσιάζεται πια σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή το προσφυγικό, και υποδαυλίζεται από απόψεις και πράξεις της κυβέρνησης και στελεχών της Ν.Δ.

Σήμερα έφτασε ο Ρινόκερος και στον, παραδοσιακά, δημοκρατικό νομό της Ηλείας, όπου ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φτιάξαμε ανοιχτή δομή για πρόσφυγες στο LM Μυρσίνης Λεχαινών, που συμβιώνουν αρμονικά πρόσφυγες με τους ντόπιους, ενώ τα παιδιά τους παρακολουθούν μαθήματα μαζί με τα Ελληνάκια! Η ταύτιση του ηλιοβασιλέματος στη Σαντορίνη με τη φλεγόμενη σκηνή προσφύγων από το στέλεχος της ΝΟΔΕ Ηλείας Διαμαντή Καρασούλα καταδεικνύει την ανοχή και συνδαύλιση φασιστικών ενστίκτων και συμπεριφορών από το κυβερνών κόμμα. Το μήνυμα που στέλνει όμως η Ηλεία είναι ότι δεν θα μετατραπούμε σε “παχύδερμα” (κατά τον Ιονέσκο), αλλά θα παραμείνουμε άνθρωποι για να μην επιβιώσει το κτήνος στον πλανήτη μας».

The communal center @ohflesvos is on fire right now. It has provided hundreds of residents of #Moria every day with a communal garden, a barber shop, football, basketball, food and shelter during the day. Video is not mine. #RefugeesUnderAttack #alert #Lesvos pic.twitter.com/a91JVSCfVg