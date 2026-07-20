«Πώς θα γίνεις καλός πρωθυπουργός»: Ο Ρίσι Σούνακ δίνει συμβουλές στον Άντι Μπέρναμ

Πριν προλάβει να εγκατασταθεί στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία, Άντι Μπέρναμ, δέχεται συμβουλές από τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου (2022-2024), Ρίσι Σούνακ. Σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Times με τίτλο «Πώς αισθάνεσαι όταν γίνεσαι ο νέος πρωθυπουργός», ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών της Βρετανίας προσφέρει στον νέο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος τον δικό του «οδηγό» για να επιτύχει στη θητεία του. Ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ διαδέχεται επισήμως τον Στάρμερ, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ο χρόνος του θα είναι λίγος και πολύτιμος, προειδοποιεί ο Ρίσι Σούνακ και «κάθε ώρα θα μετράει».

Απόλαυσε τα πρώτα λίγα λεπτά στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Η πρώτη συμβουλή του Ρίσι Σούνακ στον Άντι Μπέρναμ: «Απόλαυσε κάθε δευτερόλεπτο από την άφιξή σου στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ», την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού στο Λονδίνο. Ο Σούνακ μετανιώνει που δεν επέτρεψε στον εαυτό του «ούτε ένα δευτερόλεπτο απλά για μία σκέψη» την πρώτη ημέρα που ανέλαβε στις 25 Οκτωβρίου 2022. «Ήταν λάθος. Οι δυσκολίες με τις οποίες είναι συνυφασμένη αυτή η θέση δεν θα αργήσουν να έρθουν γι΄ αυτό πρέπει ν΄ αδράξεις τη στιγμή και να την εκμεταλλευτείς για να προετοιμαστείς για τις προκλήσεις που έρχονται», γράφει.

Ανάθεσε την ημερήσια ατζέντα σου σε κάποιον που εμπιστεύεσαι

Η δεύτερη συμβουλή αφορά το ημερήσιο πρόγραμμα για το οποίο «τίποτα δε σε προετοιμάζει», λέει. «Κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να παρατείνει τον αριθμό των ωρών που έχει μία ημέρα. Γι΄ αυτόν τον λόγο είναι επιτακτικό να έχεις ένα σχέδιο για το πώς θέλεις να τις χρησιμοποιήσεις», συνεχίζει προσθέτοντας πως «η διαχείριση της ατζέντας δεν είναι μία διοικητική δουλειά αλλά στρατηγική». Ο Σούνακ προτείνει την ανάθεση αυτής της αποστολής σε κάποιον «που γνωρίζει και εσένα και τις προτεραιότητές σου».

Αφιέρωσε χρόνο στους βουλευτές σου

«Λάθος υπολογισμό» χωρίς καμία αμφιβολία χαρακτηρίζει ο Ρίσι Σούνακ το γεγονός πως ο διάδοχός του στην πρωθυπουργία Κιρ Στάρμερ - ο οποίος παραιτήθηκε στις 22 Ιουνίου - δεν φρόντισε αρκετά την κοινοβουλευτική του ομάδα πιστεύοντας λανθασμένα πως μπορούσε να βασιστεί στην ευρεία πλειοψηφία του στο Κοινοβούλιο. Η σύστασή του προς τον Μπέρναμ είναι να αφιερώσει χρόνο στους βουλευτές κατά το πρόγευμα, στις συνεδριάσεις και άλλες επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις.

Εστίασε μόνο σε 2 ή 3 φακέλους προτεραιότητας

Οι περιορισμοί στο πρόγραμμα ενός πρωθυπουργού καθιστούν «απαραίτητο» τον «καθορισμό προτεραιοτήτων», κατά τον Σούνακ. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή: «Εάν πεις πως τα πάντα είναι προτεραιότητα, στο τέλος δεν θα είναι τίποτα και θα επέλθει το τέλμα», προειδοποιεί. Κατά την άποψή του, ένας πρωθυπουργός μπορεί να διαχειριστεί προσωπικά «μόνο δύο ή τρεις φακέλους» από την Ντάουνινγκ Στριτ. «΄Υστερα πρέπει να αναθέσεις εργασίες σε άλλους, ανάλογα με τις προτεραιότητές σου. Οι υπουργοί σου και οι ικανότεροι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοί σου θα πρέπει να αφοσιωθούν στους φακέλους που είναι απαραίτητοι για την επιτυχία της θητείας σου, ειδικά όταν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα», σημειώνει ο πρώην ηγέτης των Τόρις.

Επιλέγοντας τον σωστό υπουργό Εξωτερικών

Η θέση του υπουργού Εξωτερικών θα είναι «ο σημαντικότερος διορισμός» για τον ΄Αντι Μπέρναμ, θεωρεί ο Ρίσι Σούνακ. Ο ίδιος είναι ευχαριστημένος που εμπιστεύθηκε τον ρόλο στον Ντέιβιντ Κάμερον, τον Νοέμβριο του 2023. Ο πρώην πρωθυπουργός επί 6 χρόνια (2010-2016) υπήρξε «ανεκτίμητος με τη βοήθειά του». «Η εμπειρία του σε συνδυασμό με τις πολιτικές και διπλωματικές δεξιότητές του μου επέτρεψε όχι μόνο να έχω έναν προνομιακό συνομιλητή για τις δυσκολότερες αποφάσεις που αφορούσαν την εξωτερική πολιτική αλλά και ένα πρόσωπο ικανό για να προωθήσει την ατζέντα μας και να μου απελευθερώσει χρόνο ώστε να τον αφιερώσω σε οικογενειακά ζητήματα», σημειώνει.

Εξουσιοδότηση στον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας ενός πρωθυπουργού είναι, σύμφωνα με τον Σούνακ, η καλή συνεννόηση μεταξύ των υπουργών του. Η πρόκληση είναι «να κάνεις τους πάντες να συνεργαστούν. Εάν κάνεις τα πάντα μόνος σου, το πολιτικό σου κεφάλαιο εξαντλείται υπερβολικά γρήγορα», προειδοποιεί και συστήνει να ανατεθεί η αποστολή στον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου. Ο ΄Αντι Μπέρναμ έχει ήδη επιλέξει για τη θέση τον βουλευτή Τζέιμς Περνέλ, πρώην υπουργό των Εργατικών επί πρωθυπουργίας Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν από το 2006 έως το 2009. Ο Ρίσι Σούνακ χαιρετίζει αυτήν την επιλογή: «Ως πρώην υπουργός, [ο Τζέιμς Περνέλ] έχει το ανάστημα και την εμπειρία που είναι απαραίτητα για να κάνει τους υπουργούς να συμφωνούν. Η Ντάουνινγκ Στριτ θα ωφεληθεί, επίσης, από το γεγονός πως ο Περνέλ απέχει από την πολιτική εδώ και 16 χρόνια. ΄Εχω διαπιστώσει πως όσοι επιστρέφουν στην κυβέρνηση μετά από ένα διάστημα απουσίας είναι συχνά οι πιο αποτελεσματικοί. Κατανοούν πώς λειτουργεί το σύστημα ενώ είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις καλύτερες πρακτικές από την εμπειρία τους στην κοινωνία».

Χτίζοντας προσωπικές σχέσεις με ξένους ηγέτες

Η τελευταία συμβουλή του Ρίσι Σούνακ είναι το χτίσιμο προσωπικών σχέσεων με ξένους ηγέτες γιατί «επηρεάζουν τη διεθνή διπλωματία»: «Ποτέ δεν θα καταφέρναμε να θέσουμε σε εφαρμογή το Windsor Framework Agreement (Σ.σ Συμφωνία που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2023 για να μειωθούν οι περιορισμοί της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούσαν τη βόρεια Ιρλανδία) εάν δεν είχα χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν. Είχα πάντα τη συνήθεια να επιμένω να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες συναντήσεις κατ΄ ιδίαν για να μιλάμε ελεύθερα», εξηγεί ο πρώην ηγέτης των Τόρις.