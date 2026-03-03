Πώς το ασταθές ωράριο ύπνου επηρεάζει τον εγκέφαλο των εφήβων

Η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονων αλλαγών, όχι μόνο σε επίπεδο συμπεριφοράς και συναισθημάτων, αλλά και βαθιά μέσα στον εγκέφαλο. Νέα επιστημονικά δεδομένα που δημοσιεύονται στο περιοδικό Sleep δείχνουν ότι το ασταθές ωράριο ύπνου –ιδίως η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα– δεν είναι απλώς μια «κακή συνήθεια». Μπορεί να συνδέεται με μετρήσιμες αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου, επηρεάζοντας περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή, τον έλεγχο των συναισθημάτων και την επεξεργασία της ανταμοιβής.

Τι είναι το κοινωνικό jet lag

Σύμφωνα με το PsyPost, κατά την εφηβεία, το βιολογικό ρολόι μετατοπίζεται φυσιολογικά προς πιο αργές ώρες. Οι έφηβοι δυσκολεύονται να κοιμηθούν νωρίς, όμως το σχολικό πρόγραμμα τούς αναγκάζει να ξυπνούν νωρίς. Το αποτέλεσμα είναι συσσωρευμένη έλλειψη ύπνου μέσα στην εβδομάδα. Για να αναπληρώσουν την κούραση, πολλοί κοιμούνται πολύ περισσότερο τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, δημιουργείται μια σταθερή «μετατόπιση» στο ωράριο ύπνου, που διαταράσσει τη συγχρονία ανάμεσα στο εσωτερικό βιολογικό ρολόι και στις κοινωνικές υποχρεώσεις.

Το φαινόμενο αυτό έχει ονομαστεί «κοινωνικό jet lag», καθώς θυμίζει την αίσθηση που βιώνει κάποιος όταν ταξιδεύει σε διαφορετικές ζώνες ώρας – μόνο που εδώ συμβαίνει κάθε εβδομάδα, χωρίς μετακίνηση. Προηγούμενες μελέτες είχαν συνδέσει το κοινωνικό jet lag με αύξηση βάρους, χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις και μεγαλύτερο κίνδυνο άγχους ή καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα δεν ήταν σαφές αν και πώς αυτή η ασυνέπεια αποτυπώνεται στον ίδιο τον εγκέφαλο.

Στην έρευνα εξετάστηκαν περισσότερα από 3.500 παιδιά ηλικίας περίπου 12 ετών, και οι επιστήμονες ανέλυσαν τόσο τις συνήθειες ύπνου όσο και απεικονιστικά δεδομένα εγκεφάλου. Οι έφηβοι απάντησαν σε λεπτομερή ερωτηματολόγια για τις ώρες που κοιμούνται τις σχολικές ημέρες και τις ελεύθερες ημέρες. Οι ερευνητές υπολόγισαν τη διαφορά στο ωράριο, αλλά και το πόσο επιπλέον κοιμούνταν τα Σαββατοκύριακα για να καλύψουν την έλλειψη ύπνου.

Τι έδειξαν οι μαγνητικές τομογραφίες

Τα στοιχεία έδειξαν ότι πάνω από το ένα τρίτο των παιδιών παρουσίαζε μετατόπιση δύο ωρών ή και περισσότερο. Αγόρια, μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι και ορισμένες εθνοτικές ομάδες εμφάνιζαν συχνότερα πιο έντονες αποκλίσεις. Το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση μαγνητικών τομογραφιών, τόσο δομικών –που καταγράφουν το μέγεθος και το πάχος εγκεφαλικών περιοχών– όσο και λειτουργικών, που αποτυπώνουν τη συνεργασία διαφορετικών περιοχών όταν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορούσε τον θάλαμο, μια βαθιά εγκεφαλική δομή που συμβάλλει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Οι έφηβοι με μεγαλύτερο κοινωνικό jet lag εμφάνιζαν ασθενέστερη λειτουργική συνδεσιμότητα του θαλάμου με άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Με απλά λόγια, η «επικοινωνία» του κέντρου που ρυθμίζει τον ύπνο με το υπόλοιπο εγκεφαλικό δίκτυο φαινόταν λιγότερο αποτελεσματική.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν μεταβολές σε δίκτυα που σχετίζονται με την προσοχή και την αξιολόγηση ερεθισμάτων. Το λεγόμενο δίκτυο σημαντικότητας, που βοηθά τον εγκέφαλο να ξεχωρίζει τι αξίζει την προσοχή μας, παρουσίαζε ασθενέστερες εσωτερικές συνδέσεις σε εφήβους με έντονη ασυνέπεια ύπνου. Αντίστοιχα, το ραχιαίο δίκτυο προσοχής –υπεύθυνο για στοχευμένες, οργανωμένες δραστηριότητες– έδειχνε λιγότερο αποδοτική επεξεργασία πληροφοριών.

Οι διαφορές δεν περιορίζονταν στη λειτουργία. Οι ερευνητές εντόπισαν και δομικές μεταβολές, όπως μικρότερο πάχος σε περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού, ιδίως στον κροταφικό λοβό που εμπλέκεται στην επεξεργασία ήχων και εικόνων. Επιπλέον, καταγράφηκε μικρότερος όγκος σε βαθύτερες δομές, όπως στην αμυγδαλή και τον επικλινή πυρήνα, που σχετίζονται με τα συναισθήματα και την αίσθηση ανταμοιβής.

Ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα δεδομένα για τη «χαλαρή» εγκεφαλική δραστηριότητα, δηλαδή τα αυθόρμητα μοτίβα ενεργοποίησης, όταν κάποιος δεν εκτελεί συγκεκριμένο έργο. Σε παιδιά με υψηλό κοινωνικό jet lag, ορισμένα δίκτυα εμφάνιζαν υπερβολικές διακυμάνσεις, ενώ άλλα παρουσίαζαν μειωμένη μεταβλητότητα. Αυτή η ανισορροπία υποδηλώνει ότι η φυσιολογική ωρίμανση των εγκεφαλικών κυκλωμάτων ενδέχεται να ακολουθεί διαφορετική πορεία, όταν ο ύπνος είναι ασταθής.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για γονείς και σχολεία

Παρά τους περιορισμούς της μελέτης, το μήνυμα είναι σαφές: η συνέπεια στον ύπνο ίσως παίζει σημαντικό ρόλο στην υγιή ανάπτυξη του εφηβικού εγκεφάλου. Σε μια περίοδο όπου ο εγκέφαλος «αναδιοργανώνεται» και τελειοποιεί τα δίκτυά του, οι μεγάλες και επαναλαμβανόμενες μετατοπίσεις στο ωράριο μπορεί να μην είναι αθώες. Η ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων υγείας για τη σημασία σταθερού ωραρίου ύπνου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα απλό αλλά ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ψυχικής και γνωστικής υγείας των εφήβων.