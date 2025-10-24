Προφυλακιστέος ο 24χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 37χρονο στο Περιστέρι - «Ήταν η κακιά στιγμή»

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα δύο μέρες πριν και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά. Ωστόσο διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε. «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, θεωρείται από τα ανερχόμενα «ονόματα» στην αθηναϊκή νύχτα, όπως λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα.

Όσον αφορά τη διένεξη που είχε προηγηθεί στο Μπουρνάζι, αστυνομικές πηγές λένε ότι τότε το θύμα της δολοφονικής επίθεσης είχε ρόλο δράστη καθώς με άλλα άτομα είχαν επιτεθεί και χτυπήσει έναν, νεαρής ηλικίας, Έλληνα «μπράβο» που ανήκει μάλιστα σε ομάδα ενός από τους πιο σκληρούς κακοποιούς της αθηναϊκής νύχτας. Ο νεαρός δεν ξέχασε τι είχε συμβεί και μόλις έμαθε για την παρουσία του 37χρονου με μία φίλη του στο club, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.



«Ίσως να μην ήθελε να τον σκοτώσει», επισημαίνουν στο flash.gr αστυνομικές πηγές, καθώς η επίθεση έγινε με μαχαίρι και όχι με κάποιο όπλο, ωστόσο, ήταν τόσο βαθύ το τραύμα που η απώλεια αίματος οδήγησε στον θάνατο.



Σε ό,τι αφορά τον 37χρονο Βούλγαρο, ήταν άτομο που έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές δεκάδες φορές, ενώ έχει εκτίσει και ποινή κάθειρξης. Φέρεται δε να ανήκε σε σκληρή ομάδα Αλβανών ποινικών.