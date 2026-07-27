Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο γραφείο του θύματος.

Ο κατηγορούμενος, υπήκοος Αιγύπτου, παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 73χρονο, ωστόσο επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, όλα εκτυλίχθηκαν ύστερα από έντονο καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου έχασε τον έλεγχο.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα μόνο να φύγω. Διαπληκτιστήκαμε και όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τον χτύπησα, τον άφησα λιπόθυμο και έφυγα παίρνοντας το λάπτοπ», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Οι δικαστικές αρχές δεν έκαναν δεκτούς τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, Χρήστος Ψαρράς, η αρχική κατηγορία της κλοπής αναβαθμίστηκε σε ληστεία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του κατηγορουμένου.

«Υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί»

Την πεποίθηση ότι «υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί στον Τύπο» σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, εξέφρασε ο συνήγορος του 28χρονου κατηγορούμενου από την Αίγυπτο, ο οποίος προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.



«Έχω λάβει την εντολή να υπερασπιστώ τον κατηγορούμενο στην υπόθεση ήδη από την Παρασκευή, όχι μέσω νομικής βοήθειας. Έλαβα ένα τηλέφωνο στο οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον Τύπο. Δεν είναι έτσι όλα όπως παρουσιάζονται» σημείωσε ο κ. Χρήστος Ψαρράς.



Ο συνήγορος του συλληφθέντα εξέφρασε στη συνέχεια «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του (εκλιπόντος). Ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μπω στην ουσία της υποθέσεως σε σχέση με το τι είπε ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον για το βασικό αδίκημα. Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν ληστεία η οποία μεταβλήθηκε κατηγορία. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία. Ήταν η κατηγορία της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ήταν η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου. Για το οποίο είχε βγει το ένταλμα το '24». Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς τόνισε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις, σε όλες τις δίκες, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω».

Να σημειωθεί ότι ο 28χρονος απολογήθηκε και για άλλη εκκρεμή υπόθεση, η οποία αφορά κατηγορίες για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Και για τη συγκεκριμένη δικογραφία αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.