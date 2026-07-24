Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Ίσως υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

Στον ανακριτή μέσω του συνηγόρου της, Νίκου Γαλάνη, βρέθηκε η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το άγριο έγκλημα.

«Βλέπει» και άλλα πρόσωπα πίσω από τη δολοφονία η οικογένεια

Όπως δήλωσε ο κ. Γαλάνης, ενδεχομένως το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται, ενώ κατά τον συνήγορο είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα άτομα που ενέχονται.

Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος οδηγήθηκε και σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστεί το παλιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί και για αυτήν την κατηγορία.

Μέχρι στιγμής ο κατηγορούμενος δεν έχει δικηγόρο, αφού δεν έχει βρεθεί κάποιος που να δεχτεί να τον αναλάβει, με τις δικαστικές αρχές να αναζητούν να του διορίσουν συνήγορο μέσω του σχετικού καταλόγου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.