Προσαγωγή γνωστού οπαδού του Άρη –Είχε επικοινωνήσει με τον 23χρονο μετά τη δολοφονία στην Καλαμαριά

Στην προσαγωγή ενός πολύ γνωστού οπαδού του Άρη προχώρησε η ΕΛΑΣ, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (19/3), κάνοντας παράλληλα έφοδο στον χώρο κεντρικού συνδέσμου των οπαδών της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο με το οποίο επικοινώνησε στο τηλέφωνο ο 23χρονος μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάτι εναντίον του και αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.