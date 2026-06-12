Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν»

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ετοιμαστεί και ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο κοντά από ό,τι είναι τώρα», σημειώνοντας πως η χώρα του συμμετέχει ενεργά σε διαδικασία διαμεσολάβησης.

Ο Σαρίφ υπογράμμισε ότι υπάρχει «εκστρατεία παραπληροφόρησης» από όσους επιχειρούν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει διαμορφωθεί ένα «συμφωνημένο τελικό κείμενο» για την ειρηνευτική συμφωνία.

BREAKING: The U.S. and Iran have reached a "final, agreed upon text" for a peace deal, says Pakistan's prime minister.



Pakistan is "working closely with both sides to finalize the next steps", Shehbaz Sharif says in a post on X.



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📺 Sky 501 pic.twitter.com/pwe7q7qvKL — Sky News (@SkyNews) June 12, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, αιτήματα για οικονομική στήριξη και άρση κυρώσεων, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «ψευδείς» διαρροές σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί.

Ο ίδιος αναδημοσίευσε αργότερα δήλωση Ιρανού αξιωματούχου που ανέφερε ότι μια συμφωνία «δεν ήταν ποτέ πιο κοντά», ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν τις εικασίες.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο για «πολλές ψευδείς πληροφορίες» γύρω από την πιθανή συμφωνία, σημειώνοντας ότι οικονομικά οφέλη θα υπάρξουν μόνο εφόσον το Ιράν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.