Αραγτσί για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: «Θα γίνει σε δύο στάδια» - Τι είπε για Ορμούζ και πυρηνικά

Νέες λεπτομέρειες για την υπό διαμόρφωση συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στην κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπεται να γίνει σε δύο στάδια, διευκρινίζοντας ότι το πυρηνικό ζήτημα δεν συζητήθηκε στην πρώτη φάση, αλλά μεταφέρθηκε στη δεύτερη.

«Η συμφωνία αποτελείται από δύο στάδια. Το πυρηνικό ζήτημα δεν συζητήθηκε στο πρώτο στάδιο και το μεταφέραμε στο δεύτερο», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η IRIB.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η τελική συμφωνία δεν θα υπογραφεί εάν δεν εφαρμοστούν πρώτα οι προβλέψεις του μνημονίου κατανόησης.

«Αν οι διατάξεις του μνημονίου κατανόησης δεν τηρηθούν, η τελική συμφωνία δεν θα υπογραφεί», φέρεται να είπε.

«Πρώτο θέμα η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού»

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, το πρώτο σημείο που περιλαμβάνεται στη συμφωνία είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

🚨 BREAKING

Araghchi: The first thing mentioned in the agreement is that the US naval blockade be lifted.



According to international law, not possible to collect tolls from the Strait of Hormuz, but service fees will be COLLECTED.



Paying compensation to Iran is in plan. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 12, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι στο σχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης προς το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος ή τον μηχανισμό αυτής της αποζημίωσης.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον φαίνεται να βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, με τα Στενά του Ορμούζ, τις εγγυήσεις ασφαλείας και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να παραμένουν στο επίκεντρο.

Τι είπε για τα πυρηνικά

Αναφερόμενος στα πυρηνικά, ο Αραγτσί επέμεινε ότι στο παρόν στάδιο δεν έγινε συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ωστόσο, έθεσε από τώρα την ιρανική «κόκκινη γραμμή» για τα εμπλουτισμένα υλικά, λέγοντας ότι εάν υπάρξει αραίωση, αυτή θα γίνει αποκλειστικά εντός του Ιράν.

«Σε αυτό το στάδιο δεν συζητήσαμε πυρηνικά ζητήματα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η θέση μας για τα εμπλουτισμένα υλικά είναι ότι, αν πρόκειται να γίνει αραίωση, θα γίνει μέσα στο Ιράν και όχι σε άλλη χώρα», δήλωσε.

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία κάθε πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι όπως πριν»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης Αραγτσί αφορούσε τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με «φίλους», μεταξύ των οποίων η Κίνα και το Ομάν, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στα Στενά.

«Το σπαθί μας θα παραμένει πάντα πάνω από τα Στενά του Ορμούζ», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, δεν είναι δυνατή η επιβολή διοδίων στα Στενά, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα εισπράττονται τέλη για υπηρεσίες.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά θα χρεώνουμε υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Ο Αραγτσί προανήγγειλε, επίσης, κοινή δήλωση Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

«Το Ιράν και το Ομάν θα εκδώσουν σύντομα κοινή δήλωση για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», είπε, προσθέτοντας ότι τα Στενά βρίσκονται υπό την κυριαρχία των δύο χωρών.

«Το μέλλον των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι όπως το παρελθόν», δήλωσε.

«Δεν βασιζόμαστε στον ΟΗΕ για την ασφάλειά μας»

Σε πιο σκληρό τόνο, ο Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν δεν βασίζεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στα Ηνωμένα Έθνη ή σε «υπερπεριφερειακούς συνασπισμούς» για την ασφάλειά του.

«Δεν βασιζόμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στα Ηνωμένα Έθνη ή σε διαπεριφερειακούς συνασπισμούς για να εγγυηθούν την ασφάλειά μας. Η εμπιστοσύνη μας είναι μόνο στον Θεό, στον λαό μας και στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στους Ιρανούς διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς διοικητές.

«Ο διαπραγματευτής βασίζεται στη δύναμη του στρατού», ανέφερε.

Μήνυμα και για τη Χεζμπολάχ

Ο Αραγτσί αναφέρθηκε και στον Λίβανο, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη Χεζμπολάχ.

«Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνη τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και το τέλος του πολέμου στον Λίβανο θα περιλαμβάνει όλα τα μέτωπα», φέρεται να είπε.

Η δήλωση αυτή δείχνει ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να συνδέσει τη συζήτηση με τις ΗΠΑ όχι μόνο με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και με το ευρύτερο περιφερειακό μέτωπο στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις Αραγτσί έρχονται σε μια στιγμή έντονου διπλωματικού παρασκηνίου, με την Τεχεράνη να επιμένει ότι η όποια τελική συμφωνία θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των πρώτων προβλέψεων του μνημονίου κατανόησης.