Sky News: Αυτοί είναι οι δυο λόγοι που ο Πούτιν δεν κάνει πίσω για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθώς αν και οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ στο Κρεμλίνο, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προσπάθησαν να πείσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εκείνος φαίνεται αμετακίνητος στη θέση του.

Σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, ο Πούτιν δεν κάνει πίσω στην απόφασή του ενώ επιμένει ότι το μόνο σχέδιο που αναγνωρίζει είναι το πρώτο των 28 σημείων που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά εκείνο που πρότειναν οι Ευρωπαίοι.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο «για όλα φταίει η Ευρώπη» κατηγορώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία επιβάλλοντας απαιτήσεις που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

Οι δυο λόγοι της άρνησης του Πούτιν

Η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το σχέδιο των 28 σημείων αφού είναι σαφώς προς όφελός της ενώ θεωρεί ότι έχει πλέον το απόλυτο πλεονέκτημα λόγω των όσων συμβαίνουν στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ, ενός βασικού στρατηγικού στόχου στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Ήταν ένα μήνυμα που είχε σχεδιαστεί για να επιβεβαιώσει τη ρωσική κυριαρχία και, κατ' επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της αντί να τις αποδυναμώσει.

Ο δεύτερος λόγος που εντοπίζει ο αρθρογράφος του βρετανικού δικτύου είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη για συμβιβασμό επειδή πιστεύει ότι Μόσχα και Ουάσιγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα: στενότερες σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, οι οποίες μπορούν να επέλθουν μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Σε «πλεονεκτική» θέση η Μόσχα

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια θέση που ευνοεί τη Μόσχα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Με το Κίεβο, οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να μετακινηθούν για διαπραγματεύσεις. Αυτό συνέβη τόσο στη Γενεύη όσο και μετέπειτα στη Φλόριντα.

Για τη Μόσχα όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ ταξίδεψαν στη ρωσική πρωτεύουσα και περίμεναν έως και δυο ώρες για την πολυπόθητη συνάντηση με τον Πούτιν. Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι όσον αφορά στη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν την κατάσταση παρά να ασκούν πίεση.

Πάντως, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες των κρίσιμων συνομιλιών στη Μόσχα.

