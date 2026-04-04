Κόρινθος: Κατέρρευσε στηθαίο ταράτσας και σκοτώθηκε γυναίκα - Τραυματίστηκαν ελαφρά τα παιδιά της

Σοκαριστικό δυστύχημα συγκλόνισε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Απριλίου, το κέντρο της Κορίνθου, όταν τμήμα στηθαίου ταράτσας ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο παιδιών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου, όταν ένα τμήμα του στηθαίου της ταράτσας αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο πεζοδρόμιο.



Η άτυχη γυναίκα περπατούσε εκείνη τη στιγμή μαζί με τα παιδιά της και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, εγκλωβιζόμενη κάτω από τα δομικά υλικά και το τσιμέντο. Παρά την άμεση παρουσία των διασωστικών συνεργείων, η γυναίκα υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά της, ενώ τα παιδιά της τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.



Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η περιοχή γύρω από το κτήριο έχει αποκλειστεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Το περιστατικό εγείρει ανησυχία για την κατάσταση εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο κέντρο της Κορίνθου και την επικινδυνότητα που ενδέχεται να παρουσιάζουν για πεζούς.