«Σπάστε τον Κώδικα»: Ολοκληρώνεται το Thessaloniki Pride 2026 - Εικόνες από την πολύχρωμη πορεία

Με την «πορεία υπερηφάνειας» κορυφώνεται το 14ο Thessaloniki Pride, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα (20/1) το βράδυ με τη συναυλία στην πλατεία Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της διοργάνωσης το φετινό σύνθημα είναι «Σπάσε τον Κώδικα».

Φωτογραφία: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Η πορεία ξεκίνησε από το Λευκό Πύργο, στις 18:30 την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, το Σάββατο 20 Ιουνίου. Εκεί στήθηκε και το Pride Fair από τις 12:00 το μεσημέρι. Ακολουθώντας το καθιερωμένο δρομολόγιο, μέσω των οδών Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και λεωφόρου Νίκης θα καταλήξει πάλι στο Λευκό Πύργο για τη μεγάλη συναυλία με την οποία θα πέσει η αυλαία του φεστιβάλ.

Φωτογραφία: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Στις 15 Ιουνίου 2026, ξεκίνησε το 14ο Thessaloniki Pride, το οποίο διήρκεσε έως το Σάββατο, 20 Ιουνίου, οπότε και κορυφώθηκε με την «πορεία υπερηφάνειας» και τη συναυλία στην πλατεία Λευκού Πύργου.

Φωτογραφία: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Φωτογραφία: Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Η θεματική επικεντρώθηκε στην αμφισβήτηση των έμφυλων και κοινωνικών στερεοτύπων που περιορίζουν την ανθρώπινη έκφραση και επιβάλλουν αυστηρά δίπολα γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Το 14ο Thessaloniki Pride κάλεσε την κοινωνία να «σπάσει τον κώδικα» των στερεοτύπων, της αορατότητας και των αποκλεισμών, διεκδικώντας έναν κόσμο ελευθερίας, αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας.