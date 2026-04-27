Στην ανακρίτρια η Ειρήνη Μουρτζούκου - Αρνείται εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που έχει καθηλώσει την κοινή γνώμη, με την Ειρήνη Μουρτζούκου να περνά το κατώφλι της ανακρίτριας στην Αμαλιάδα τη Δευτέρα (27/4), προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για μια ακόμη κρίσιμη πτυχή της έρευνας.
Η άφιξή της συνοδεύτηκε από έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να επιχειρούν να αποσπάσουν απαντήσεις για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του patrisnews.com. Η ίδια, ωστόσο, εμφανίστηκε κατηγορηματική, απαντώντας μονολεκτικά «Όχι», απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο εμπλοκής της στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο «μικροσκόπιο» των αρχών επανέρχεται και η υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιώτη, που σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2024, εντείνοντας το πέπλο μυστηρίου γύρω από την υπόθεση.
Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στην επικείμενη απολογία της, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο-κλειδί για την εξέλιξη της έρευνας. Οι επόμενες κινήσεις των δικαστικών αρχών θεωρούνται καθοριστικές, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.