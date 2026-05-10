Στην Αθήνα η Τέιλορ Σουίφτ - Βρέθηκε στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

Ο Γιώργος Καρλαύτης, ο Έλληνας του NFL και αστέρι των Kansas City Chiefs, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Kaia Harris, σε μια τελετή που τίμησε βαθιά την ελληνική του οικογένεια και τις ρίζες του.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της γαμήλιας τελετής ήταν και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία σε πολύ καλή διάθεση χόρευε μέχρι αργά τη νύχτα στο μεγάλο πάρτι που ακολούθησε της γαμήλιας τελετής.

Τέιλορ Σουίφτ: Το ταξίδι αστραπή για τον γάμο

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ ταξίδεψε στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, ο οποίος είναι συμπαίκτης και φίλος του συντρόφου της Τράβις Κέλσι.

Η παρουσία της οργανώθηκε με απόλυτη διακριτικότητα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα αποφυγής δημοσιότητας.

Τι ζητήθηκε από τους προσκεκλημένους του γάμου για την Τέιλορ Σουίφτ

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Τέιλορ Σουίφτ με τον αγαπημένο της συνοδεύονταν από ισχυρή προσωπική ασφάλεια περίπου 15 ατόμων, ενώ ζητήθηκε από τους καλεσμένους να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να παραδώσουν τα κινητά τους, κάτι που δεν αποδέχθηκαν όλοι.

Η τραγουδίστρια έμεινε για δύο βράδια σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γλυφάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους αλλά και προστατευμένους προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο, σε εκκλησία που βρίσκεται εντός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.