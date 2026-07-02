Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: 1.000 καλεσμένοι, χωρίς κινητά και ένα κάστρο στο Madison Square Garden

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Παρότι το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με επίκεντρο το εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

1.000 καλεσμένοι και αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι αναμένεται να βρεθούν στην εκδήλωση, έχοντας προηγουμένως υπογράψει συμφωνίες εχεμύθειας.

Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ γύρω από τον χώρο προβλέπονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του ζευγαριού και των προσκεκλημένων.

Ένα κάστρο μέσα στο Madison Square Garden

Αυτό που έχει τραβήξει περισσότερο τα βλέμματα είναι οι πληροφορίες πως στο εσωτερικό του Madison Square Garden έχει δημιουργηθεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό με τη μορφή κάστρου, το οποίο θα αποτελέσει το φόντο της γαμήλιας δεξίωσης.

Τα ξένα μέσα κάνουν λόγο για μια παραγωγή που θυμίζει περισσότερο μεγάλη συναυλία ή κινηματογραφικό υπερθέαμα παρά έναν παραδοσιακό γάμο, με θεματικούς χώρους, ζωντανή μουσική και πολλές εκπλήξεις.

Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι φήμες

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγεται ότι θα δώσουν το «παρών» βρίσκονται η Σελένα Γκόμεζ, η Τζίτζι Χαντίντ, η Ζόι Κράβιτζ, ο Εντ Σίραν και αρκετοί ακόμη φίλοι του ζευγαριού από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν πως στη βραδιά ενδέχεται να εμφανιστούν μουσικά η Στίβι Νικς και ο Τιμ ΜακΓκρόου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα

Παρά τον παγκόσμιο θόρυβο που έχει προκαλέσει η υπόθεση, ούτε η Τέιλορ Σουίφτ ούτε ο Τράβις Κέλσι έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες για τον γάμο ή τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης.

Έτσι, όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας βασίζονται σε πληροφορίες και δημοσιεύματα διεθνών μέσων, ενώ το ζευγάρι συνεχίζει να τηρεί απόλυτη σιγή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από αυτό που ήδη χαρακτηρίζεται ως ο «γάμος της χρονιάς».