Στο μικροσκόπιο οι ψηφιακές συσκευές του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς - Ερευνώνται δύο ακόμη άτομα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι, ως μέλος της Χαμάς, σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 11/6. Αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών του απήγγειλε κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση, καθώς και για αξιόποινη υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Το προφίλ του

Οι Αρχές ψάχνουν απαντήσεις για τη δράση του στις επαφές που είχε αναπτύξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο κατηγορούμενος διατηρούσε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα. Εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα ανησυχητικό από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου, το οποίο ενδεχομένως δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδας.

Ψάχνουν ακόμη δύο πρόσωπα

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του ERTnews αναφέρουν ότι οι Αρχές εκτιμούν πως ο Παλαιστίνιος συνεργαζόταν με ακόμη δύο άτομα. Το ένα φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα και βρίσκεται υπό διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ το δεύτερο έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί στο εξωτερικό.



Ιδιαιτέρως καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πολύωρης εξέτασής του από τους αστυνομικούς στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι επικοινωνούσε και συνεργαζόταν με τους δύο Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα στην Κύπρο.



Οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο είχαν ομολογήσει στις κυπριακές Αρχές ότι στρατολογήθηκαν από τη Χαμάς και έλαβαν εκπαίδευση στη Μαλαισία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εκπαιδευτεί μαζί με τον 37χρονο.



Ο ένας από αυτούς φέρεται να του είχε αποστείλει χρηματικό ποσό προκειμένου να προμηθευτεί υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, υποστήριξε ότι τα υλικά αυτά δεν τα παρέλαβε ποτέ.

«Από κόσκινο» οι ψηφιακές συσκευές

Οι έρευνες που πραγματοποιούν οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στα ψηφιακά ίχνη του 37χρονου. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν εξονυχιστικά το κινητό τηλέφωνό του αλλά επίσης και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν. Στόχος να διαπιστωθεί αν πίσω από τον 37χρονο βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο συνεργών ή αν η δράση του ήταν μεμονωμένη.