Στο νοσοκομείο 66χρονος από άγρια επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια

Σοκ έχει προκαλέσει η απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε ένας 66χρονος άνδρας από σκύλο σήμερα το πρωί, Παρασκευή 17 Ιουλίου, έξω από φούρνο στα Βριλήσσια.

Ο άνδρας περπατούσε στον δρόμο στις 7 περίπου το πρωί, όταν και είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του. Τότε ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από έναν άλλον σκύλο, ο οποίος ήταν δεμένος έξω από έναν κοντινό φούρνο, αλλά είχε καταφέρει να λυθεί, με αποτέλεσμα να ορμήσει τόσο πάνω στον 66χρονο, όσο και στο κατοικίδιό του.

Τελικά το κατοικίδιο του άνδρα πέθανε από τα τραύματα που του κατάφερε ο σκύλος που όρμησε, ενώ και ο 66χρονος βρίσκεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς με σοβαρά τραύματα στα χέρια, τα πόδια και την ωμοπλάτη.

Η ιδιοκτήτρια του επιτιθέμενου σκύλου είναι μια 48χρονη κυρία που είχε πάει στον φούρνο να ψωνίσει και εξού είχε δέσει για λίγο τον σκύλο της έξω από το κατάστημα. Η ίδια συνελήφθη από την αστυνομία μετά το περιστατικό και διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.