Survivor: Το μήνυμα του Μαλλιαρού στον Σταύρο «Συνέχισε να παλεύεις, σε αγαπώ πολύ... ο αδερφός σου»

Και ενώ ο άτυχος παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, δίνει την δική του μάχη στο Jackson Memorial Hospital στο Μαϊάμι, όπου υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις, η σκέψη όλων των αγαπημένων του προσώπων και των συμπαικτών του, είναι μαζί του.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, ο παίκτης που κινδύνευσε προκειμένου να τον βοηθήσει να βγει από τη θάλασσα μετά τον τραυματισμό του και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης.

«Γεια σας παιδιά! Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την αγάπη, τη στήριξη και τα μηνύματά σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είμαι καλά, όπως βλέπετε. Ξυρίστηκα. Προσπαθώ σιγά-σιγά να επανέλθω στην κανονικότητα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Αυτό που ζήσαμε ήταν δύσκολο. Θα το ξεπεράσουμε όμως μαζί με τον Σταύρο. Η σκέψη μου είναι συνέχεια μαζί σου Σταύρο, Σταυράκο μας. Μου δίνεις περισσότερη δύναμη από όσο φαντάζεσαι. Είσαι δυνατός και θα τα καταφέρουμε. Ξέρω πόσο δύσκολα περνάς και είμαι μαζί σου σε όλο αυτό. Όπως με έβαλες στον δρόμο του Θεού, στην πίστη, θέλω να αντλείς και εσύ δύναμη και πίστη, να συνεχίζεις να παλεύεις και να έρθεις κοντά μας. Σε αγαπώ πολύ. Ο αδερφός σου».

Και στην λεζάντα που συνόδευε το βίντεο έγραφε: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλη την αγάπη και τη στήριξη. Δύναμη στον Σταύρο που δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο, είμαστε όλοι δίπλα του και τον περιμένουμε να επιστρέψει δυνατός. Προχωράμε μέρα με τη μέρα».