Σύλληψη 51χρονου στη Μύκονο για κακοποίηση ζώων

Στη σύλληψη ενός 51χρονου βοσκού στη Μύκονο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, καθώς βρέθηκε να έχει παραβιάσει τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία και ευζωία των ζώων.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας που εκτρέφει δέκα κατσίκες σε υπαίθριο χώρο είχε προχωρήσει στην τεχνική του παστουρώματος, δηλαδή στο δέσιμο των ποδιών των αιγών προκειμένου να περιορίσει την κινητικότητα των ζώων. Το παστούρωμα, πέραν από τις επικρίσεις που έχει δεχθεί ως τεχνική από τις φιλοζωικές πως αποτελεί πρακτική κακοποίησης των ζώων, είναι εδώ και αρκετά χρόνια παράνομο.

Ως εκ τούτου, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Τέλος, σε επισημάνσεις έχουν προβεί οι αστυνομικές αρχές με αφορμή τη σύλληψη του 51χρονου, υπογραμμίζοντας πως οι έλεγχοι για τυχόν κακοποίηση ζώων συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και πως η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται ποινικά.