Τα φάρμακα τύπου Ozempic συνδέονται με μικρό αλλά υπολογίσιμο κίνδυνο τριχόπτωσης

Μια νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα δημοφιλή φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και τα τελευταία χρόνια για την απώλεια βάρους, μπορεί να συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης τριχόπτωσης. Οι ερευνητές, ωστόσο, τονίζουν ότι ο απόλυτος κίνδυνος παραμένει χαμηλός και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η απώλεια μαλλιών φαίνεται να αφορά μια μορφή που μπορεί να είναι προσωρινή.

Η μελέτη η οποία εξέτασε δεδομένα χιλιάδων ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2, έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία σε μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει μετά από αναφορές ασθενών και γιατρών σχετικά με πιθανή σύνδεση ανάμεσα σε φάρμακα όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη και την απώλεια μαλλιών.

Τα φάρμακα GLP-1 έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, επειδή βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου, μειώνουν την όρεξη και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια βάρους. Η μεγάλη επιτυχία τους, όμως, συνοδεύτηκε και από ερωτήματα σχετικά με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν είχαν μελετηθεί επαρκώς στις αρχικές κλινικές δοκιμές.

Μια μεγάλη ανάλυση πραγματικών δεδομένων

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από το σύστημα Penn Medicine στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα περισσότερων από 6,5 εκατομμυρίων ασθενών. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 που ξεκίνησαν για πρώτη φορά θεραπεία με ένα από τα τρία είδη φαρμάκων: αγωνιστές υποδοχέα GLP-1, αναστολείς SGLT-2 ή αναστολείς DPP-4.

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδες σύγκρισης, επειδή αποτελούν επίσης συνηθισμένες θεραπείες για τον διαβήτη. Με αυτόν τον τρόπο οι επιστήμονες προσπάθησαν να συγκρίνουν ασθενείς που βρίσκονταν σε παρόμοιο στάδιο θεραπείας και να περιορίσουν τις διαφορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Συνολικά εξετάστηκαν περίπου 12.000 άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία με GLP-1 σε σύγκριση με περισσότερους από 15.000 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία με SGLT-2. Σε μια δεύτερη σύγκριση, σχεδόν 12.000 χρήστες GLP-1 συγκρίθηκαν με περισσότερους από 11.000 χρήστες DPP-4. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους ασθενείς για αρκετά χρόνια και κατέγραψαν νέες διαγνώσεις τριχόπτωσης μετά την έναρξη της θεραπείας.

Μεγαλύτερη πιθανότητα τριχόπτωσης, αλλά μικρός συνολικός κίνδυνος

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ξεκίνησαν θεραπεία με φάρμακα GLP-1 είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν τριχόπτωση σε σύγκριση με όσους έλαβαν άλλες θεραπείες για τον διαβήτη. Σε σύγκριση με τους αναστολείς SGLT-2, η χρήση GLP-1 συνδέθηκε με περίπου 37% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης τριχόπτωσης. Σε σύγκριση με τους αναστολείς DPP-4, η αύξηση του κινδύνου ήταν περίπου 68%.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αφορούν τη σχετική αύξηση του κινδύνου. Ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών παρέμεινε μικρός. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η τριχόπτωση δεν ήταν μια συχνή επιπλοκή και ότι τα οφέλη των φαρμάκων αυτών για τον έλεγχο του διαβήτη και του σωματικού βάρους παραμένουν σημαντικά. Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι η μεγαλύτερη διαφορά αφορούσε τη λεγόμενη μη ουλωτική αλωπεκία, δηλαδή μια μορφή τριχόπτωσης όπου οι θύλακες της τρίχας δεν καταστρέφονται μόνιμα. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη των μαλλιών μπορεί να επανέλθει.

Γιατί μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση τα φάρμακα GLP-1

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι τα φάρμακα GLP-1 προκαλούν άμεσα βλάβη στους θύλακες των μαλλιών. Μια πιθανότερη εξήγηση είναι ότι η τριχόπτωση σχετίζεται με τις αλλαγές που προκαλεί η θεραπεία στον οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, η γρήγορη απώλεια βάρους, η μειωμένη πρόσληψη θερμίδων και πιθανές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση που ονομάζεται τελογενής τριχόπτωση. Πρόκειται για μια συχνή μορφή απώλειας μαλλιών που εμφανίζεται, όταν μεγάλο μέρος των τριχών περνά πρόωρα στη φάση ανάπαυσης του κύκλου ανάπτυξής τους. Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί μετά από έντονη απώλεια βάρους, χειρουργικές επεμβάσεις ή περιόδους έντονου σωματικού στρες. Επίσης, η μειωμένη πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών, π.χ. σιδήρου και ψευδαργύρου, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των μαλλιών. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν πάντως και άλλους μηχανισμούς, όπως αλλαγές στις ορμόνες ή στο ανοσοποιητικό σύστημα, που μπορεί να επηρεάζουν τον κύκλο ζωής της τρίχας.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για όσους λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα

Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως οι ασθενείς πρέπει να σταματήσουν τη θεραπεία τους. Τα GLP-1 φάρμακα έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη ρύθμιση του σακχάρου και στη μείωση του σωματικού βάρους, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για πολλούς ανθρώπους. Καλό είναι, παράλληλα, όμως γιατροί να ενημερώνουν τους ασθενείς για πιθανή εμφάνιση τριχόπτωσης, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο θεραπείας. Σε περίπτωση που συμβεί, μπορεί να χρειαστεί έλεγχος της διατροφής, αξιολόγηση άλλων πιθανών αιτιών και, εφόσον χρειάζεται, συμβουλή από δερματολόγο.

Η μελέτη, καθώς βασίστηκε σε δεδομένα από πραγματική ιατρική πρακτική και όχι σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, δεν μπορεί να αποδείξει απόλυτα σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Επίσης, τα αρχεία υγείας δεν περιλάμβαναν πάντα λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της τριχόπτωσης ή το αν τα μαλλιά επανήλθαν μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς της, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα ευρήματα παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εικόνα για μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια των GLP-1 φαρμάκων και υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να εξεταστεί ποιοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν το πρόβλημα.