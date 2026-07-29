Τασούλας: Συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στον Νομό Ρεθύμνου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην αυταπάρνηση και το αίσθημα ευθύνης με το οποίο οι δύο πυροσβέστες υπηρέτησαν την αποστολή τους, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στον Νομό Ρεθύμνουhttps://t.co/rXYwRoESla pic.twitter.com/nWjDx04FuR — President GR (@PresidencyGR) July 29, 2026

Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα.

Όπως σημείωσε, η απώλειά τους αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση του υψηλού κινδύνου που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.