ΝΔ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εκφράζει η Νέα Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ κάνει λόγο για δύο ανθρώπους που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε όλους τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.