Συλληπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, καθώς και στον πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο.

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές και εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν μια νέα και σκληρή πραγματικότητα, επιχειρώντας για την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.