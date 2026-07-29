Αιχμές Σαμαρά μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών: «Να βελτιωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας της εργασίας»

Αιχμές για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων ασφαλείας άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις πρόσφατες τραγωδίες που κόστισαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες στη φωτιά του Ρεθύμνου και έναν εργαζόμενο από έκρηξη σε επιχείρηση στην Κορινθία.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για απώλειες που «πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις» και έθεσε στο επίκεντρο την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους. Το γεγονός αυτό, η απώλεια των δύο πυροσβεστών και του εργαζόμενου στο εργοστάσιο, πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας».