Κόρινθος: Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και δύο υπεύθυνοι - Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο

Τρεις συλλήψεις για την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν σε επιχείρηση στην Κορινθία πραγματοποίησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Νεκρός είναι ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος ημεδαπός.



Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Στο μεταξύ, η στιγμή της μεγάλης έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο. Ένα λεπτό μετά τη μία και μισή μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με τα πλάνα που παρουσίασε το Mega, ένα «μανιτάρι» φωτιάς ξεπηδάει από το εργοστάσιο. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από την έκρηξη στο εργοστάσιο αναστάτωσε σχεδόν όλη την Κορινθία.

Σημειώνεται πως ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα.

Η μαρτυρία του αναπληρωτή δημάρχου στον FLASH

O FLASH βρέθηκε στο σημείο και συνομίλησε με τον αναπληρωτή δήμαρχο, Χρήστο Μελέτη, για το περιστατικό. Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός και ακούστηκε μέχρι την πόλη, ενώ βάσει των μέχρι τώρα πληροφοριών η πηγή της έκρηξης φαίνεται να είναι η κεντρική δεξαμενή του εργοστασίου που περιέχει 13 τόνους ξυδιού.

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής δήμαρχος ανέφερε: «Περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος. Πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν σεισμός. Σαν να έγινε ένας πολύ ισχυρός σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Για να συνειδητοποιήσετε την έντασή του, ο θόρυβος ακούστηκε μέχρι και τις γύρω περιοχές. Αμέσως ξέσπασε μια τεράστια φωτιά σε εργοστάσιο που παρασκευάζει ξύδι. Να ξέρετε ότι το περιεχόμενό του περιέχει και περίπου 15% οινόπνευμα, κάτι που φαίνεται ότι συνέβαλε στο πρόβλημα.



Τη στιγμή της έκρηξης μέσα βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για τον πέμπτο, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι είναι νεκρός. Προς το παρόν θεωρείται αγνοούμενος. Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, περίπου 25 ετών. Εργαζόταν στην επιχείρηση τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή του είναι από τη Βόρεια Ήπειρο, όμως διέμενε μόνιμα στην περιοχή.



Όπως βλέπετε κι εσείς, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση. Η σκεπή διαλύθηκε και κομμάτια της έχουν βρεθεί ακόμη πιο πέρα. Ήταν μια τρομακτική έκρηξη. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, εξερράγη η κεντρική δεξαμενή, η οποία περιείχε περίπου 13 τόνους ξιδιού. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο περιλάμβανε περίπου 15% οινόπνευμα. Ήταν κάποιος λάθος χειρισμός; Έγινε κάποιο λάθος; Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή.»