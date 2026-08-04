Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τις χελώνες που έβαψαν με πορτοκαλί λαδομπογιά

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης προκάλεσε η υπόθεση κακοποίησης τεσσάρων χελωνών στην Ευκαρπία, οι οποίες εντοπίστηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Το πρωτοφανές περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων έφτασαν στην περιοχή, έπειτα από καταγγελία πολιτών για κατοικία όπου διατηρούνταν πέντε χελώνες στην αυλή.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριμένες χελώνες είχαν μεταφερθεί από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, με τους ανθρώπους που τις είχαν περισυλλέξει να υποστηρίζουν ότι προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να τις προστατεύσουν.

Οι ειδικοί εξήγησαν στους ιδιοκτήτες ότι οι χελώνες αποτελούν άγρια ζώα και πως το φυσικό τους περιβάλλον είναι η φύση, ενώ η διατήρησή τους σε αυλές κατοικιών δεν είναι νόμιμη.

Παράλληλα, τους ενημέρωσαν ότι η επαφή με τα ζώα μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους και για την ανθρώπινη υγεία, καθώς οι χελώνες ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια όπως η σαλμονέλα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του Δασαρχείου, προκειμένου να καταγραφούν οι πέντε χελώνες και να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον, τα μέλη της ομάδας προχώρησαν σε μια ακόμη σοκαριστική διαπίστωση.

Στην αυλή γειτονικού σπιτιού εντόπισαν τέσσερις ακόμη χελώνες, οι οποίες είχαν βαφτεί με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Σε Κέντρο Περίθαλψης οι βαμμένες χελώνες

Οι τέσσερις χελώνες απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου υποβάλλονται σε ειδική φροντίδα και διαδικασία καθαρισμού από τη μπογιά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λαδομπογιά είναι ιδιαίτερα τοξική για τις χελώνες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Όπως επισημαίνουν, το κέλυφος των ζώων δεν αποτελεί ένα άψυχο περίβλημα, αλλά ζωντανό ιστό, με αποτέλεσμα οι χημικές ουσίες να μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στον οργανισμό τους.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι τέσσερις χελώνες βρέθηκαν βαμμένες και αναζητούν τους υπεύθυνους για την κακοποίησή τους.