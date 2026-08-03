Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε η 4χρονη που δέχθηκε επίθεση από τσακάλι

Εξιτήριο δόθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, στο κορίτσι 4 ετών που είχε δεχθεί επίθεση την περασμένη εβδομάδα από τσακάλι.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες μέρες το κορίτσι βρισκόταν με την οικογένειά του σε ταβέρνα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης και έπαιζε στην αυλή, όταν ξαφνικά ένα άγριο ζώο (πιθανά τσακάλι ή λύκος) του επιτέθηκε, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο, ενώ το άρπαξε από την πλάτη και, σύμφωνα με μαρτυρίες, το έσερνε για πέντε με έξι μέτρα τουλάχιστον.

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και μέχρι σήμερα νοσηλευόταν στο «Γ. Γενηματάς».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σίγουρα τι ζώο της επιτέθηκε, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα για την απώθηση άγριων ζώων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ