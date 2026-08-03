Θρίλερ στη Σύμη: Αγνοούνται πέντε επιβάτες ιστιοπλοϊκού που έπλεε ακυβέρνητο

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Λιμενικό για τον εντοπισμό πέντε αγνοουμένων επιβαινόντων σε ιστιοπλοϊκό σκάφος.



Το σκάφος εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σύμης και Βραχονησίδας Σέσκλι.



Συνολικά στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν οκτώ άτομα από τα άτομα, από τα οποία δύο -ένας άνδρας και μία γυναίκα- κατάφεραν να βγουν στην ακτή και να ειδοποιήσουν τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα μία τρίτη γυναίκα κατάφερε να βγει στον όρμο του Πανορμίτη.



Σύμφωνα με το Λιμενικό όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν με αποτέλεσμα το σκάφος να μείνει χωρίς κυβερνήτη.



Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετέχουν δύο πλοία του Λιμενικού, ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο SUPER PUMA.



Στην περιοχή πνέουν δυτικοί βορειοδυτική άνεμοι 4-5 Μποφόρ.



Το πλοίο έχει ήδη δέσει στο λιμάνι της Σύμης.