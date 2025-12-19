Το αγρίο σεξ πολύ δημοφιλές μεταξύ των νέων - Τι δείχνει μελέτη για τη για τη συγκατάθεση και την ηλικία

Η συχνότητα συμμετοχής σε σεξουαλικές πρακτικές που περιλαμβάνουν άσκηση βίας, όπως χαστούκια ή τραβήγματα μαλλιών, φαίνεται να αυξάνεται ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ενηλίκων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μελέτη στο Archives of Sexual Behavior. Περίπου οι μισοί έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία από αυτές τις πράξεις, ενώ αντίστοιχα ποσοστά δηλώνουν ότι τις έχουν δεχτεί με τη συγκατάθεσή τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν αποτελούν πλέον περιθωριακά φαινόμενα, αλλά μέρος της mainstream σεξουαλικής ζωής.

Η δυναμική στους νέους ενήλικες

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή. Οι ενήλικες κάτω των 40 ετών εμφανίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά εμπλοκής και εκτέλεσης αυτών των συμπεριφορών σε σύγκριση με μεγαλύτερες ηλικίες. Για παράδειγμα, συνήθειες όπως το στραγγάλισμα είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άνδρες άνω των 50, ενώ είναι συχνές σε άνδρες των 20s και 30s. Η διαφορά αυτή υπογραμμίζει την αλλαγή της σεξουαλικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές.

Οι πιο ήπιες συμπεριφορές, όπως το δάγκωμα ή το ελαφρύ χαστούκι, εμφανίζονται πιο συχνά από πιο έντονες, όπως το χτύπημα ή η ασφυξία. Η κατανομή δείχνει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν συχνά δραστηριότητες που προσφέρουν ένταση χωρίς σοβαρό τραυματισμό, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη για σωστή ενημέρωση σχετικά με ασφαλείς πρακτικές.

Οι άνδρες ασκούν βία και οι γυναίκες τη δέχονται

Οι άνδρες τείνουν να εκτελούν συχνότερα τις πράξεις, ενώ οι γυναίκες τις δέχονται περισσότερο, ακολουθώντας παραδοσιακά έμφυλα σενάρια. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και σε σεξουαλικές πρακτικές που θεωρούνται εναλλακτικές, η δυναμική των φύλων παραμένει κυρίαρχη. Στις ομάδες τρανς και non-binary, τα ποσοστά συμμετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλά, με πάνω από 70% να έχει εκτελέσει ή δεχτεί τουλάχιστον μία πράξη με συγκατάθεση.

Τι δείχνουν τα νούμερα για τη συγκατάθεση

Ένα σοβαρό ζήτημα αφορά την έλλειψη συγκατάθεσης. Σχεδόν το 20% των γυναικών και το 16% των ανδρών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί τέτοιες πράξεις χωρίς την έγκρισή τους. Το ποσοστό για τρανς και non-binary άτομα φτάνει περίπου το 35%. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η κανονικοποίηση του «rough sex» συνοδεύεται από κινδύνους βίας και καταπάτησης ορίων, που δεν καλύπτονται από θεωρίες που επικεντρώνονται μόνο στη διασκέδαση ή την περιέργεια.

Η μελέτη δείχνει ότι τα μέσα ενημέρωσης και η ποπ κουλτούρα πιθανώς έχουν επηρεάσει το κοινό ως προς την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών, με αποτέλεσμα να τα θεωρούν οι νέοι ως τυπικό κομμάτι της σεξουαλικότητας. Η έκθεση στην τηλεόραση και στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να ενισχύει την αντίληψη ότι η βίαιη σεξουαλική συμπεριφορά είναι κοινή και αποδεκτή.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι προηγούμενες μελέτες είχαν περιορισμούς, όπως η χρήση δείγματος μόνο φοιτητών ή διαδικτυακών ομάδων, που δεν αντιπροσωπεύουν τον γενικό πληθυσμό. Η νέα μελέτη καλύπτει ηλικίες από 18 έως 94 ετών και παρέχει ακριβέστερη εικόνα του πώς οι Αμερικανοί εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές.

Η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη συγκατάθεση και την επικοινωνία ορίων ανάμεσα στους συντρόφους. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί πότε οι πράξεις βίας λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συναινετικής επαφής ή ως ξεχωριστή μορφή κακοποίησης.