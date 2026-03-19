Το απίθανο video clip γνωστού ράπερ με... Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Νίκο Παππά που έγινε viral

Ο γνωστός ράπερ Immune, που είναι γνωστός για τα Παναθηναϊκά του αισθήματα, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου ένα τραγούδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Immune ταξίδεψε μέχρι το Βελιγράδι για να συναντήσει τον Ομπράντοβιτς και μέσα στο video clip του τραγουδιού υπάρχουν αποσπάσματα από αυτήν την συνάντηση.

Επίσης κατά την διάρκεια του video clip εμφανίζεται και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Νίκος Παππάς.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Zeljko» με τον Ομπράντοβιτς να κλέβει την παράσταση και όπως φαίνεται να αποτελεί πηγή έμπνευσης και στον χώρο του τραγουδιού πέρα από αυτόν του μπάσκετ.